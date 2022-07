7e vague de Covid-19 : les hospitalisations et admissions en soins critiques en forte hausse

Dans son point épidémiologique hebdomadaire, Santé Publique France relève que les hospitalisations et admissions en soins critiques en raison du Covid-19 étaient en forte augmentation sur la période du 4 au 10 juillet.

La 7e vague de Covid-19 se poursuit. Selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé Publique France, le taux d’incidence se maintient à un «niveau très élevé» sur l’ensemble du territoire, avec une moyenne de plus de 130.000 nouveaux cas par jour. Dans le même temps, les nouvelles admissions à l’hôpital et en soins critiques sont en forte hausse.

Après une augmentation de 26 % la semaine précédente, la dynamique s’est poursuivie sur la période du 4 au 10 juillet, avec une hausse de 19 % des nouvelles hospitalisations de patients Covid (8.063 contre 6.750 la semaine précédente). Les nouvelles admissions en services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, grimpaient quant à elles de 22 % (761 contre 625).

Les décès également en hausse

Selon les données de Santé Publique France, les personnes âgées de plus de 90 ans étaient les plus concernées par cette hausse des hospitalisations. «Les taux d’admissions en soins critiques les plus hauts étaient observés chez les 80-89 ans», poursuit l’agence sanitaire.

Des données qui inquiètent dans un contexte d’extrême tension des hôpitaux. D’autant plus que selon Arnaud Fontanet, professeur d’épidémiologie à l’Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, le pic des hospitalisations pourrait être «supérieur à celui d’avril» dernier.

En outre, les décès, à l’hôpital et dans les autres établissements de santé, étaient eux aussi en augmentation (+12 %).

Pour les autres indicateurs, Santé Publique France note que le taux d’incidence augmentait toujours sur l’ensemble du territoire mais, «la hausse était plus faible en Ile-de-France par rapport aux autres régions». A l’inverse, l’incidence la plus élevée était relevée en Bretagne (+23 %) et dans les Pays de la Loire (+21 %).

C’est toujours le sous-variant BA.5 qui dominait les contaminations, représentant 72 % des séquences, contre 7 % pour BA.4 et 9 % pour BA.2.

Dans le contexte de cette 7e vague, qui déferle en pleine période des congés d’été, Santé Publique France estime dans son point épidémiologique que «l’effort de vaccination doit s’accentuer pour améliorer la couverture vaccinale», particulièrement chez les plus âgés. A ce jour, «seuls 37,1 % des 80 ans et plus et 44,1 % des résidents en EHPAD éligibles avaient reçu la seconde dose de rappel», ou quatrième dose.

Pour rappel, cette quatrième dose est pour l’heure ouverture aux plus de 60 ans ayant effectué leur dernière dose il y a plus de six mois ou trois mois pour les plus de 80 ans. Mais face à cette 7e vague, la question de l’ouverture pour tous de cette quatrième dose se pose plus que jamais.