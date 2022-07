L'OMS et l'Unicef lancent une «alerte rouge» sur la vaccination infantile, en nette baisse dans le monde en 2021

Dans un rapport publié ce jeudi 14 juillet, l’OMS et l’Unicef ont alerté l’opinion publique sur la chute de la vaccination infantile en 2021, la plus forte depuis près de 30 ans dans le monde, en raison de la pandémie de Covid-19 et de la désinformation grandissante.

«Alerte rouge pour la santé des enfants». Voici le message transmis ce jeudi par Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef, afin de mettre en garde les citoyens du monde sur une problématique sanitaire inquiétante, celle de la baisse de la vaccination infantile sur le globe en 2021.

«Nous sommes témoins de la plus forte baisse continue de l'immunisation infantile depuis une génération. Les conséquences se mesureront en nombre de vies», a expliqué Catherine Russell dans un communiqué publié jeudi par l’Unicef.

Considéré comme un indicateur de référence de la couverture vaccinale à travers le monde, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) a été injecté à 81% des enfants sur Terre en 2021, contre 86% des mineurs en 2019.

Au total, près de 25 millions d’enfants n’ont pas reçu les 3 doses du vaccin contre la DTP l’an dernier, soit 2 millions de plus qu’en 2020 et 6 millions de plus qu’en 2019.

Parmi les 25 millions de jeunes n’ayant pas eu une vaccination complète contre la DTP, 18 millions d’entre eux, majoritairement en Inde, au Nigéria, aux Philippines, en Indonésie et en Ethiopie, n’ont même pas reçu la moindre dose.

De nouvelles épidémies sont apparues

Les raisons de cette couverture vaccinale en diminution chez les enfants sont multiples, avec la hausse de la désinformation à travers le monde et la pandémie de Covid-19, perturbant les systèmes d’approvisionnements divers et l’accès aux soins.

Cette baisse de la vaccination infantile a déjà eu quelques effets négatifs, comme l’apparition d'épidémies évitables de rougeole et de polio sur les 12 derniers mois. En 2021, près de 24,7 millions d’enfants n’ont pas eu accès à l’injection de la première dose du vaccin contre la rougeole, soit 5 millions de jeunes en plus dans le monde par rapport à 2019. La couverture vaccinale pour la première dose de vaccin contre la rougeole était de 81% l’an dernier, soit son plus bas taux sur le globe depuis 2008.

L’Unicef et l’OMS ont donc appelé à agir afin d’éviter la résurgence de maladies graves pour les enfants. «Nous devons opérer un rattrapage de l'immunisation pour les millions (d'enfants) manquants, ou nous allons inévitablement voir davantage d'épidémies, d'enfants malades et une grande pression sur des systèmes de santé déjà à flux tendu», a conclu Catherine Russell.