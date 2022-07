Canicule : Pourquoi faut-il éviter de boire de l'eau glacée

Agréables mais loin d'être bénéfiques, les gorgées d’eau glacée sont devenues un réflexe en cas de forte chaleur. Pourtant, ingérer une eau trop froide, lorsqu’il fait très chaud, peut s’avérer dangereux.

Beaucoup de faux bons réflexes sont à bannir. Lors des journées de fortes chaleurs, la consommation abondante d’eau est recommandée et il est acquis dans l'imaginaire collectif que plus l’eau est froide, plus le rafraîchissement sera effectif et bienfaisant.

Il s’agit d'un effet de façade. En réalité, une personne qui boit un grand verre d’eau glacée contraint son organisme à interrompre le processus de sudation de son corps, qui permettait justement d’éliminer la chaleur de celui-ci. Ainsi, l’organisme se retrouve fatigué par tous les efforts qu’il aura mobilisés pour retrouver sa température initiale, très éloignée de celle d’un verre d’eau glacée.

Comment s'hydrater en période de forte chaleur ?

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les douches froides sont vivement déconseillées : «L’homme est un animal homéotherme. Quand il fait froid, il produit de la chaleur intérieurement et extérieurement. Quand il fait chaud, il transpire pour évacuer la chaleur», a expliqué Brigitte Tregouet, médecin généraliste, au HuffPost.

En plus de fatiguer l’organisme, l’ingestion d’une boisson trop glacée a un impact sur la digestion et peut provoquer des maux de ventre liés à une réduction des vaisseaux sanguins. Pour s’hydrater efficacement en période de forte chaleur, il faut donc privilégier les boissons à 13 degrés. Contre toute attente, une boisson chaude peut être bienvenue, car elle accélère le processus de sudation chargé d’évacuer la chaleur de l’organisme.