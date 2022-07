Ces 5 astuces naturelles efficaces contre la transpiration

La transpiration est un phénomène totalement naturel et nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme. Toutefois, quand elle est excessive et odorante, elle peut être incommodante et source de complexes dans la vie quotidienne. Heureusement, il existe quelques astuces naturelles pour la réguler.

L'huile essentielle de palmarosa

Vous pouvez notamment opter pour l'huile essentielle de palmarosa. Antibactérienne, cette essence végétale est en effet reconnue pour agir sur la transpiration malodorante, que ce soit au niveau des aisselles, des mains, ou des pieds.

Il vous suffit d’appliquer une goutte pure sur la zone concernée, de préférence juste après la douche. Vous pouvez renouvelez l’opération au cours de la journée si besoin.

La sauge

Autre allié de choix pour lutter contre la sudation : la sauge. Dans de l'eau bouillante, faites infuser pendant une dizaine de minute des feuilles de sauge.

Il est recommandé de faire une cure d’une semaine, en buvant trois tasses par jour. Pour un traitement plus localisé, appliquer directement des compresses de cette infusion sur les parties du corps souhaitées.

LE BICARBONATE DE SODIUM

Le bicarbonate de sodium est très efficace pour neutraliser les mauvaises odeurs corporelles. Saupoudrez une cuillère à café de poudre blanche sur un gant de toilette humide, puis passez-le sous les aisselles.

Aussi appelé bicarbonate de soude, ce produit utilisé depuis l'Antiquité permet également de limiter la prolifération des champignons (mycoses) dans les chaussures.

Les feuilles de noyer

Sur la liste des ingrédients anti-transpirants, on retrouve les feuilles de noyer, qui sont astringentes, antifongiques et antibactériennes. Comme pour la sauge, vous pouvez les consommer sous forme de tisane (environ 3 grammes de feuilles séchées dans 100 ml d’eau bouillante), ou bien passez matin et soir du coton imbibé sur les zones qui transpirent le plus.

LE THÉ NOIR

Enfin, rien de tel que le thé noir. Riche en acide tannique, il possède des propriétés astringentes et antisudorifiques (antitranspirantes). Il agit sur les glandes sébacées, responsables de la production de sueur.

Faites infuser 2 sachets de thé dans un demi-litre d’eau puis, selon vos besoins, faites un bain de pieds, ou tamponnez-vous les aisselles.