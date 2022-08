Ces 3 produits à ne surtout pas utiliser avant une exposition au soleil

Avant de s’exposer au soleil, certains produits sont essentiels, comme la crème solaire, alors que d’autres au contraire, sont à bannir. Voici les 3 produits qui ne font pas bon ménage avec les rayons UV.

Le rétinol

Le rétinol est un bon allié pour lutter contre les signes visibles du vieillissement cellulaire (taches, rides…). Toutefois, cet actif anti-âge, dérivé de la vitamine A, est contre-indiqué en période ensoleillée. Et pour cause, il est photosensibilisant et rend ainsi la peau plus sensible au soleil. L’idéal est de l’appliquer le soir avant le coucher sur un visage propre et sec.

Le parfum

Certains parfums contiennent des molécules photosensibilisantes pouvant provoquer des réactions cutanées (brûlures, rougeurs…). Afin d’éviter tout risque, on laisse de côté son parfum quand on a prévu de lézarder au soleil. Quant à l’alcool contenu dans le parfum, il n’est pas photosensibilisant, mais peut aggraver les symptômes.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles présentent de multiples bienfaits pour le corps. Mais attention, certaines sont phototoxiques et peuvent être dangereuses en cas d’exposition. C’est le cas par exemple des huiles essentielles d’agrumes : pamplemousse, citron, orange, ou encore bergamote, qui contiennent généralement des furocoumarines, substances responsables de la photosensibilisation.