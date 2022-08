Perte de cheveux à cause du stress : voici 4 solutions à adopter

Lors d’une période de stress intense, plusieurs symptômes physiques peuvent apparaitre, dont la perte des cheveux. Une affection capillaire forcément traumatisante. Pour minimiser la chute, voici 3 solutions à adopter.

Bien choisir ses aliments

Il faut tout d’abord bien choisir ses aliments. Privilégiez ceux riches en zinc, en silicium, et en oméga 3, des acides gras essentiels sources de vitamines (A, D, B et B12), qui limitent le taux de sécrétion du cortisol, hormone responsable du stress. Misez ainsi sur le thon, le saumon ou le maquereau, mais aussi sur les fruits oléagineux. Riche en fer, en oméga 3, en protéines, magnésium, et potassium, ce sont de bons alliés.

Stimuler son cuir chevelu

Autre solution : stimuler son cuir chevelu avec des massages. Durant votre shampoing, effectuez des mouvements circulaires en appuyant avec le bout des doigts, et ce, pendant 1 à 2 minutes. Cela active la circulation sanguine, oxygène et améliore le passage des nutriments dans les follicules pileux. Cette pratique favorise la pousse, renforce la fibre capillaire, et réduit le niveau de stress en aidant à la relaxation.

Hydrater ses cheveux

Hydrater ses cheveux est une des solutions pour les empêcher de tomber. Pour ce faire, il faut privilégier les soins à base d’huiles végétales, mais attention à choisir une huile en accord avec la nature de vos cheveux. Parmi les huiles végétales efficaces, on peut citer celle de coco, d’olive, de ricin ou encore de jojoba, de romarin ou d’avocat. Vous pouvez utiliser l’une de ces huiles en masque une à deux fois par semaine.

Limiter les shampoings

Pour faire face à ce phénomène, aussi appelé alopécie, veillez d’autre part à espacer les shampoings. En cas de chute de cheveux, il est recommandé de se les laver une fois par semaine. Par ailleurs, limitez au maximum les pratiques agressives pour le cheveu comme l’utilisation des appareils chauffants, fer à lisser et à friser, et le séchoir. Évitez également les coiffures trop serrées.