Ces 3 aliments qui peuvent prolonger le bronzage

Quand on rentre de vacances, on est souvent fier d’arborer son joli bronzage. Et on aimerait garder ce teint halé le plus longtemps possible. Pour se faire, on peut compter sur les fruits et les légumes. Voici ceux à mettre dans son assiette pour préserver et favoriser son bronzage.

La carotte

L’idéal est de se tourner vers des aliments riches en bêta-carotène, comme la carotte. Ce pigment au pouvoir antioxydant, responsable de la couleur orangée de ce légume, donne à la peau une teinte légèrement dorée et favorise la synthèse de la mélanine, l’hormone responsable du bronzage.

La mangue

Au rayon fruits, vous pouvez miser sur la mangue, ou bien le melon. Ce sont de très bons alliés car ils sont également bien pourvus en bêta carotène. En plus, ils contiennent des antioxydants qui protègent la peau des radicaux libres, responsable du vieillissement prématuré.

La tomate

Autre aliment à privilégier : la tomate, star de l’été qui se prête à mille recettes. Cerise, coeur de bœuf, ou encore allongée, la tomate contient du lycopène, un pigment qui joue le rôle d'antioxydant appartenant à la famille des caroténoïdes. En sachant que le lycopène se libère davantage quand la tomate est cuite.