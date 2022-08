Variole du singe : la vaccination en pharmacie expérimentée dans ces trois régions

La vaccination contre la variole du singe en pharmacie va être expérimentée dès ce mercredi dans trois régions : l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pendant deux semaines, les personnes à risque susceptibles d’attraper la variole du singe pourront se faire vacciner dans certaines pharmacies. Le ministère de la Santé lance en effet une expérimentation dans cinq officines situées en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région PACA.

Les doses du vaccin ne peuvent se conserver qu’à très basse température (-80 degrés), et «quinze jours» seulement une fois décongelées, a indiqué le ministère. Le sérum est conditionné dans des boîtes de 20 doses, et le gouvernement souhaite voir s’il y aura des pertes de doses en vaccinant en pharmacie.

Cette expérimentation testera les «modèles d’organisation entre les officines et les hôpitaux qui reçoivent les doses», afin de décider s'il est pertinent d'étendre la campagne de vaccination à d'autres pharmacies, le public éligible à la vaccination étant limité.

Le ministère de la Santé recommande pour l'heure la vaccination des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et des personnes trans ayant de multiples partenaires, des professionnels exerçant dans des lieux de consommation sexuelle, et des travailleurs et travailleuses du sexe. La vaccination des professionnels de santé qui n’ont pas été en contact avec des malades n’est pas encore recommandée mais pourrait être envisagée à l’avenir, selon le ministère.

153 centres de vaccination ont déjà été ouverts sur le territoire et plus de 20.000 personnes ont été vaccinées au 4 août. Le ministère de la Santé a cependant fait l’objet de très nombreuses critiques quant à la lenteur de la campagne de vaccination, notamment de la part de l’opposition de gauche et d’associations. L’expérimentation en pharmacie est donc l’une des réponses apportées à ces critiques.