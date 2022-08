Incendies : les fumées représentent-elles un danger immédiat sur la santé ?

En proie à une sécheresse sans précédent, la France connaît des incendies ravageurs, à l’instar du feu de Landiras en Gironde où plus de 6 800 hectares ont brûlé. Au-delà de la catastrophe écologique, ces feux de forêts se révèlent être dangereux pour la santé. L'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine recommande un masque de protection filtrant type FFP2 ou FFP3.

Pire qu’un pot d’échappement. Les incendies qui ravages l’ouest de la France ne sont pas sans danger pour la santé. En effet, selon l'ARS, les fumées dégagées par la combustion du bois engendre d’importants panaches de fumées qui peuvent s'étendre sur les lieux des feux, dans les départements limitrophes, et même hors région avec une lourde charge de particules nocives pour la santé.

Selon le ministère de la Transition écologique, ces incendies peuvent provoquer toux ou difficultés respiratoires pour les personnes les plus vulnérables. En Australie, on estime à 445 le nombre de personnes mortes en raison des fumées dégagées par les incendies de forêt, qui ont sévi en octobre 2019.

Les particules fines engendrées par les feux de forêt sont aussi nuisibles que celles des pots d’échappement en cas d’exposition prolongée, selon certains experts.

Limiter le temps passé à l'extérieur

L'ARS Nouvelle Aquitaine recommande ainsi de limiter au maximum les expositions à l’air libre si on se trouve dans une zone concernées par les incendies. Le port d'un masque FFP2 ou FFP3 est d’ailleurs recommandé, tout comme garder les portes et fenêtres fermées et n’aérer que lorsque les conditions le permettent.

Occulter les aérations avec des linges humides et arrêter les VMC durant les épisodes de fumées est aussi conseillé.