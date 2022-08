Piqûres de puces : voici comment les soulager

Ce sont souvent les «meilleures ennemies» de nos chats et de nos chiens. Les puces pullulent et peuvent s'attaquer aussi à l'homme en les mordant. Chez certains, démangeaisons et rougeurs peuvent rapidement devenir gênantes, pourtant des solutions simples existent pour s'en soulager.

On parle à tort des piqûres de puces, alors qu'en réalité il s'agit de micro-morsures de la part de ces petits insectes. Les ctenocephalides, de leur nom scientifique, se logent souvent dans les jardins ou dans nos parquets pour attendre patiemment de sauter littéralement sur leur nouvel hôte, avec des bonds pouvant atteindre jusqu'à 50 cm.

Si chats et chiens constituent leurs terrains de jeux favoris, il arrive que les puces s'aventurent sur l'homme. Le passage est souvent rapide et leur morsure bénigne dans la plupart des cas. Toutefois certaines personnes peuvent y être sensibles, avec parfois des allergies occasionnant de fortes démangeaisons.

Des morsures à identifier

Avant tout traitement, il est important de savoir si des puces sont bien responsables des microlésions que vous pourriez constater. N'hésitez pas à consulter un médecin, celui-ci pourra alors prescrire les bons traitements.

Toutefois plusieurs indices peuvent vous permettre de savoir s'il s'agit de morsures de puces. Si vous avez un animal de compagnie, elles peuvent provenir de lui et un traitement s'impose aussi pour l'animal. Si vous êtes allé vous promener dans des hautes herbes, un jardin, une forêt et que les «piqûres» et rougeurs apparaissent principalement au niveau des mollets et des jambes. Si vous constatez de petites lésions surmontées de petites croûtes et généralement regroupées par grappe. Ces indices tendent à désigner les puces comme responsables.

Des solutions simples pour soulager

Dans la plupart des cas, les piqûres de puces disparaissent rapidement. Mais chez certaines personnes plus sensibles, il est possible de soulager les démangeaisons. La première technique consiste à mettre quelques glaçons dans un gant de toilette ou dans un torchon, avant de le poser sur les zones concernées. La deuxième invite à appliquer un gel à l'aloé vera qui devrait apaiser le gonflement. Une compresse d'eau tiède aspergée d'alcool à 70° soulage également. Si le problème persiste et devient douloureux, il convient de consulter un professionnel de santé sans plus attendre.