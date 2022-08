Martin Blachier sur le Covid-19 : «Il y aura une vague à la rentrée»

Invité ce vendredi 19 août dans La Matinale, Martin Blachier, épidémiologiste est revenu sur la nouvelle vague de Covid qui est attendue à l'automne prochain.

L'épidémiologiste, Martin Blachier, était l'invité de La Matinale ce vendredi 19 août. Interrogé sur le pic de contaminations prévu à la rentrée, il a de son côté affirmé que celle-ci aura bien lieu : «Il y aura une vague à la rentrée, je préfère le dire tout de suite» avant de rappeler «l'importance de préparer les esprits».

La 8e vague de Covid-19 semble se dessiner et plus précisément, celle-ci devrait faire son apparition au moment de l'automne. Pour l'épidémiologiste, Martin Blachier, cette énième vague ne fait aucun doute : «De toute façon, il y aura une vague de contaminations. Il y aura des hospitalisations dans la population la plus âgée, pas à jour de ses vaccinations ou même à jour de ses vaccinations, quand les gens sont vraiment très fatigués. Comme tous les ans, il y a une vague grippale».

Toutefois, il tient à rappeler qu'«Aujourd'hui l'impact hospitalier d'une vague Covid-19 n'est pas très loin de l'impact hospitalier d'une vague grippale». Il faut donc s'habituer à vivre avec ce virus ainsi que tous ces différents variants qui font leur apparition depuis 2020, année où le Covid-19 s'est largement répandue aussi bien en France qu'à travers le monde.

Mais les vagues dévastatrices qui ont touché la France lors de ces dernières années de pandémie, ne semblent pas à l'ordre du jour. Pour rappel, la France était sortie de l'état d'urgence sanitaire et du régime de sortie de crise depuis le 1er août 2022. Si le port du masque, notamment dans les transports, continue de faire débat, celui-ci n'est toutefois pas obligatoire, mais reste recommandé.