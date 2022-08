Tabac et alcool en tête des causes de cancer dans le monde, selon une étude

D'après une étude publiée ce vendredi dans la revue scientifique et médicale britannique The Lancet, le tabac serait de loin le principal élément favorisant l'apparition d'un cancer, suivi par l'alcool.

Près de la moitié des cancers mondiaux sont attribuables à un facteur de risque donné, dont en premier lieu le tabac et l'alcool, conclut une gigantesque étude publiée vendredi 19 août, insistant sur l'importance des mesures de prévention sans en faire une panacée.

«Selon notre analyse, 44,4% des morts par cancer dans le monde (...) sont attribuables à un facteur de risque qui a été mesuré», avance cette étude, publiée dans The Lancet et réalisée dans le cadre du Global Burden of Disease.

