Doctolib : qui est Irène Grosjean, la naturopathe accusée d'attouchements sexuels sur bébés ?

Une vidéo postée en 2018 par la naturopathe Irène Grosjean, et visionnée des millions de fois, a refait surface ce lundi 22 août. Cette dernière incitait à pratiquer des attouchements sexuels sur les enfants lors des bains de siège, pour «faire tomber leur fièvre».

Un scandale qui prend de l'ampleur. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux s’est retrouvée malgré elle au cœur d’une vive polémique, accusée suite au bad buzz suscité par la vidéo d’Irène Grosjean, de promouvoir des médecines non reconnues et potentiellement dangereuses.

Pour calmer le jeu, elle a annoncé la suspension des comptes des naturopathes revendiquant leur formation par Irène Grosjean, et a encouragé ses utilisateurs à signaler toute fiche susceptible de correspondre à un exercice illégal de la médecine.

Doctolib renforce ses procédures de vérification des professionnels référencés sur son site pic.twitter.com/szCmrggsvk — Doctolib (@doctolib) August 25, 2022

«Papesse du cru» et antivax

Autrice du livre «La vie en abondance», Irène Grosjean, 92 ans, a longtemps été considérée comme «la papesse du cru», adepte de méthodes de soin «holistiques».

A l’instar du vidéaste et gourou catalan Thierry Casasnovas, la praticienne incite notamment à consommer des aliments crus et des jus, à pratiquer le jeûne, les purges et les «mono-diètes».

Opposée à la vaccination, elle défend le pouvoir de l’alimentation sur la plupart des maux. Y compris le sida, la surdité, l’autisme ou le cancer, qui pourraient, prétend-elle, se soigner en consommant simplement des jus de fruits et de légumes.

Des «bains de siège» aux attouchements sexuels

Dans sa vidéo de 2018 à l’origine du buzz, la naturopathe explique comment faire baisser la fièvre des jeunes enfants.

Elle recommande notamment «le bain de siège à friction de Louis Kuhne», un bain froid accompagné d’attouchements sur les parties génitales de l’enfant.

« Au début il ne sera pas d’accord... » La naturopathe Irène Grosjean recommande aux parents d’agresser sexuellement leurs bébés pour faire baisser leur fièvre. Rappelons qu’elle forme encore à ses abominables méthodes des dizaines de naturopathes tous les ans. 1/7 pic.twitter.com/Wt6PVAbczG — L'Extracteur (@l_extracteur) August 22, 2022

«Au début, il ne sera pas d’accord», commente-t-elle dans la vidéo. La praticienne explique qu’après avoir assis l’enfant sur une cuvette contenant de l’eau «très froide», «avec des glaçons dedans», il faut «frictionner les lèvres, toucher le clitoris» jusqu’à endormir la fillette.

Objectif : «stimuler le système sympathique et le fortifier». La méthode, dit-elle, est similaire pour les petits garçons. «En dix minutes, la fièvre n’existe plus.»

Des formations coûteuses

Si Irène Grosjean n’exerce plus, son nom figurait encore sur pas moins de 17 profils de praticiens, formés par la naturopathe, qui proposaient des consultations sur Doctolib… Avant que la plateforme ne suspende leur compte.

Ces formations, dédiées à «faire des choix de santé judicieux», étaient proposées à des tarifs élevés : entre 690 et 990 euros pour des stages «pratiques» selon l’Obs.

Le 24 août dernier, la naturopathe devait même animer une conférence au Grand Rex. Le cinéma a annulé sa venue face à l’ampleur de la polémique.