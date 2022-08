Système immunitaire affaibli : ces 4 signes qui doivent vous alerter

Le système immunitaire a pour mission de protéger notre organisme des agents pathogènes, comme les virus et les bactéries. Toutefois, ce système de défense peut être fragilisé, notamment en raison du stress ou d'une mauvaise alimentation. Et quand c’est le cas, le corps nous le fait savoir. Voici les signes qui ne trompent pas.

Des infections à répétition

Un système immunitaire affaibli rime souvent avec infections à répétition. L'organisme ne parvient pas à fabriquer suffisamment de nouveaux anticorps et on est en effet plus susceptible d’attraper les moindres microbes qui gravitent autour de nous. Résultats, les rhumes, les cystites, les mycoses, ou encore les grippes intestinales se succèdent.

Une fatigue intense et persistante

Autre signe qui doit vous alerter : une fatigue intense et persistante. Si vous ne parvenez pas à récupérer et que vous subissez une grande baisse d’énergie alors que vous dormez suffisamment, cela peut signifier que vos défenses naturelles sont mises à mal et qu’il est temps de les stimuler, par exemple en consommant des aliments riches en sélénium.

L'apparition d'un herpès labial

Une fois entré dans l'organisme, le virus de l’herpès, appelé HSV-1, y reste à vie à l'état latent. Toutefois, il peut se réactiver à tout moment, et particulièrement lorsque le système immunitaire est affaibli. Si vous souffrez d'un herpès labial, plus connu sous le nom de «bouton de fièvre», il se peut que votre immunité soit défaillante.

Une lente cicatrisation

Le système immunitaire joue également un rôle dans le processus de cicatrisation. Ainsi, si vous constatez qu’une coupure, brûlure, ou encore une éraflure met du temps à guérir, cela peut indiquer que vos mécanismes de défenses subissent une baisse de régime. Pour les renforcer, il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité sportive.