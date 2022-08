Covid-19 : tout savoir sur les vaccins bivalents

Le Royaume-Uni a approuvé au mois d’août une nouvelle version des vaccins contre le Covid-19 de Moderna, dits vaccins «bivalents». Mais de quoi s’agit-il ?

L’épidémie de coronavirus n’est pas encore derrière nous, et la recherche sur les vaccins continue. Le régulateur britannique a approuvé au mois d’août une nouvelle génération de vaccins contre de Covid-19, du laboratoire Moderna, dit «bivalents».

Cette dose de vaccin «bivalent», destinée au rappel vaccinal, cible à 50 % la souche d’origine du virus, la première à s’être répandue dans le monde, et à 50 % le variant Omicron, dominant aujourd’hui et «provoque une forte réponse immunitaire» contre les deux, y compris contre les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, ont indiqué les autorités sanitaires britanniques dans un communiqué à propos du nouveau vaccin de Moderna, baptisé Spikevax. Les effets secondaires constatés sont «typiquement faibles» et similaires à ceux observés pour les sérums originaux, ont-elles précisé.

Cette capacité à cibler différentes souches virales avec un même vaccin était l’intérêt principal de l’usage de la technologie de l’ARN messager. Le nom «bivalent» vient donc du double composant du vaccin, qui lui permet de s'attaquer à deux souches en même temps. Cela permet d'élargir la réponse immunitaire.

l'apparition de nouveaux variants serait un problème

«Cette bivalence, c’est une très bonne chose, a confirmé Morgane Bomsel, immunologiste à l’Institut parisien Cochin, auprès du Parisien. La réponse immunitaire est meilleure. Le vaccin est donc plus efficace contre Omicron. Mais le risque serait qu’un nouveau variant apparaisse et le mette à mal», a-t-elle toutefois averti.

Si les autorités sanitaires internationales continuent de surveiller l'apparition de nouveaux variants, comme le Centaure BA.2.75, découvert en Inde, aucun ne semble pour le moment prendre le pas sur Omicron. Il est probable à l'avenir que le virus continue de muter au sein de la branche d'Omicron.

Les régulateurs intéressés par ces nouveaux vaccins

Le laboratoire Pfizer avait demandé l’approbation à l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour un premier vaccin bivalent, ciblant la souche d’origine du coronavirus ainsi que la souche BA.1 d’Omicron. Cependant, ce variant n’étant plus majoritaire en Europe et aux États-Unis, le laboratoire a lancé des essais cliniques pour un vaccin bivalent, ciblant spécifiquement le sous-lignage BA.4 et BA.5.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré il y a quelques semaines qu'elle visait l'approbation dès l'automne d'un vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech ciblant BA.4 et BA.5, qui se propagent rapidement. Pour arriver en France, les candidats vaccins devront encore être approuvés par l’Union européenne et par les autorités sanitaires françaises.