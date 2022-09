5 bonnes raisons de connaître son groupe sanguin

Connaissez-vous le vôtre ? Il existe 8 groupes sanguins, classés avec le système ABO. Différenciés en fonction de la présence de protéines sur la surface des globules rouges, il peut être positif ou négatif. Voici 5 bonnes raisons de le connaître.

faciliter une transfusion vitale

En cas de nécessité de transfusion, le sang reçu doit être compatible avec le sien. S'il ne l'est pas, le corps peut engendrer un rejet et cela peut aggraver la complication médicale d'origine.

etre averti de certains cancers

Selon une étude de la Bibliothèque Nationale de Médecine des Etats-Unis, certains groupes sanguins sont plus à risques de contracter différents types de cancers. En effet, les groupes A, B et AB sont plus susceptibles de contracter un cancer du pancréas.

s'assurer du groupe sanguin de son bebe

Pendant une grossesse, la mère et son enfant doivent avoir le même type de sang. Dans le cas contraire, le système immunitaire du corps de la femme enceinte risque de se protéger contre le groupe sanguin du bébé. Cela ne l'affectera pas directement mais pourrait avoir des répercussions sur de prochaines grossesses.

prevenir de maladies cardiaques

Certains groupes sanguins sont plus disposés à développer d'éventuelles complications cardiovasculaires. Les personnes au type de sang O sont les moins à risques. Cependant, le groupe sanguin AB présente 23% plus de risque de contracter des maladies cardiaques.

Un mode de vie et une alimentation saine permettent de minimiser ces complications, pour tous les groupes sanguins.

Gagner en energie

Certains groupes sanguins sont plus réceptifs à certains aliments et permettent de maximiser votre vitalité. Par exemple, les personnes de type A et AB sont friands de fruits et légumes. Si vous appartenez au groupe sanguin O, privilégiez la protéine. La chance sourit au groupe B qui tolère tous les aliments.

Pour connaître votre groupe sanguin, vous pouvez effectuer une prise de sang. Elle ne sera pas prise en charge sauf en cas de grossesse ou de transfusion. Le groupe sanguin peut aussi être connu avec un don de sang.