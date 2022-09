Covid-19 : les contaminations en hausse de 33% en une semaine

En France, le nombre de contaminations au Covid-19 est reparti à la hausse au début de cette semaine. Quelque 4.579 nouveaux cas ont été enregistrés de dimanche 11 à lundi 12 septembre. Cette augmentation des cas concerne plutôt les enfants de moins de 10 ans.

A nouveau en hausse. En une semaine, le nombre de contaminations au Covid-19 a augmenté de 33% avec en moyenne 17.000 cas de contamination par jour. En effet, de dimanche 11 à lundi 12 septembre 2022, environ 4.579 nouveaux cas ont été enregistrés en France.

Même si ce chiffre reste en baisse par rapport à la veille (16.442), il est toutefois en hausse comparé au lundi 5 septembre (3.443).

Selon Santé publique France, le taux d’incidence a lui aussi augmenté pour atteindre 178,2 cas pour 100.000 habitants, contre 173 dimanche. Cette augmentation s'est également ressentie sur le nombre de tests effectués depuis deux semaines.

Par ailleurs, la contamination a été plutôt observée chez les enfants de moins de 10 ans. D’après Europe 1, celle-ci a augmenté de 30% par rapport à la semaine dernière.

Cette hausse pourrait être due à la rentrée et à la propagation d’Omicron et de son sous-variant BA.5, considéré comme étant plus contagieux que ses prédécesseurs.