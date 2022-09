Voici les 6 pires aliments pour vos dents à éviter

Se brosser les dents deux fois par jour, utiliser du fil dentaire, et se rendre régulièrement chez le dentiste est indispensable pour avoir de bonnes dents. Mais il faut aussi soigner son alimentation. Voici les aliments à consommer avec modération pour garder un sourire éclatant.

Le pain blanc

Comme le riz blanc et les pâtes, le pain blanc contient de l’amidon, une molécule faisant partie de la famille des glucides complexes qui, au contact de la salive, se transforme rapidement en sucres lents. Et les bactéries présentes dans la bouche, à l’origine des caries, en raffolent. Ces dernières vont donc proliférer.

Les tomates

Riche en vitamine E, en vitamine C, en bêta-carotène et en lycopèneelles (de puissants antioxydants), la tomate regorge de bienfaits. Toutefois, elles ne sont pas les meilleures amies de nos dents. Comme les agrumes (orange, pamplemousse citron…), elles sont très acides. Et les aliments acides attaquent l’émail, la couche externe et dure qui recouvre les dents. Pas question pour autant de les bannir totalement de vos assiettes. Il est conseillé de les manger avec des aliments plus alcalins, comme les bananes, l’avocat, ou encore les légumes verts.

Les bonbons mous

Tous les gâteaux, biscuits, et autres friandises sont mauvais pour les dents, car ils sont très sucrés. Mais les bonbons mous, comme les caramels, sont encore plus néfastes car ils collent aux dents. Ils sont donc plus difficiles à déloger et restent en contact prolongé avec la paroi dentaire, ce qui laisse le temps aux sucres d'attaquer l'émail.

Pour limiter les dommages, pensez à bien vous brosser les dents juste après. Si cela n’est pas possible, il est conseillé de mâcher un chewing-gum sans sucres pendant une vingtaine de minutes.

Les sodas

Côté boissons, on retrouve sans surprise les sodas, mais aussi les jus de fruits, les boissons énergisantes, et autres eaux minérales parfumées. Outre le fait que ces mélanges sont très sucrés, ils sont également très acides, et donc corrosifs. Consommées régulièrement, même si elles sont «light», ces boissons favorisent ainsi l'érosion de l'émail.

Le café et le thé

De leur côté, le café et le thé favorisent le jaunissement des dents. Ces deux boissons chaudes agissent sur la coloration dite «externe» des dents. La coloration interne est «propre à la dent», alors que la coloration externe est principalement liée «à la consommation de thé, de café, ou encore d'épices», souligne le chirugien-dentiste Christophe Lequart.

Pour que ces colorations s’installent moins facilement, il faut penser «à se rincer tout de suite la bouche avec de l’eau claire». La réaction du thé et du café sur l’émail est la même que celle que l’on voit dans son mug. «Si on le rince immédiatement, les colorations à l’intérieur vont s’éliminer rapidement, en revanche, si on attend, il va falloir frotter.»

Le vinaigre de cidre

Depuis quelques années, le vinaigre de cidre est très populaire. Vanté pour ses vertus détoxifiantes, certains l'adoptent comme un remède à prendre tous les jours. Mais attention, il s'agit d'un produit acide qui risque d'endommager les dents à la longue. Pour s'en prémunir, il suffit de le diluer dans l'eau avant de le boire.