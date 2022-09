Covid-19 : les personnes ayant déjà été positives plus exposées aux risques de maladie d’Alzheimer, selon une étude

Une étude américaine publiée mardi 13 septembre affirme que les personnes âgées de plus de 65 ans ayant déjà contracté le Covid auraient entre 50% et 80% de chance en plus de développer la maladie d’Alzheimer.

Une hypothèse envisagée de plus en plus sérieusement. Si la Fondation Alzheimer avait déjà émis l'hypothèse, ce sont des chercheurs de l’Université Case Western River (Boston), qui l’ont confirmée : «Le Covid-19 est susceptible de générer des troubles neurologiques aigus chez les sujets sains et d’être impliquée à plus long terme dans le développement des maladies neurodégénératives», avait déclaré la célèbre fondation française.

Les recherches menées par l'université située à Boston vont dans le sens de cette affirmation.

Les femmes âgées particulièrement visées par cette exposition à la maladie d'Alzheimer

Dans cette étude publiée mardi dernier, on apprend que les personnes âgées ayant déjà été testées positives au Covid-19, présenteraient 50% à 80% de chances d’être exposées à la maladie d’Alzheimer, l’année suivant leur infection : «SRAS-CoV2 a déjà été associé à des anomalies du système nerveux central, y compris une inflammation», ont rappelé les chercheurs dans leur étude. Cette exposition viserait majoritairement les femmes âgées.

Pour les besoins de cette étude, 6,2 millions d’adultes de plus de 65 ans ont vu leurs dossiers médicaux analysés.

LE COVID-19 PROVOQUE-T-IL LA MALADIE D'ALZHEIMER OU ACCÉLÈRE-T-IL SON DÉVÉLOPPEMENT ?

Les chercheurs ont ensuite scindé le groupe en deux, afin de constater que celui qui avait attrapé le Covid-19 était plus exposé à la maladie d’Alzheimer au cours de l’année suivante : «Si cette augmentation des nouveaux diagnostics de la maladie d'Alzheimer se maintient, la vague de patients atteints d'une maladie actuellement incurable va être importante dans les années à venir», a déclaré le Pr Pamela Davis, co-autrice de l’étude de santé.

Cependant, des recherches supplémentaires sont en cours pour savoir si le Covid-19 provoque la maladie d’Alzheimer, ou s’il ne fait qu'accélérer le déclin cognitif de sujets déjà prédisposés.