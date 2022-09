Covid-19 : la Haute autorité de santé donne son feu vert à trois vaccins adaptés à Omicron

Ce mardi 20 septembre, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à trois vaccins anti-Covid, dont deux élaborés par Pfizer et un troisième par Moderna, pour une nouvelle campagne de vaccination de rappel prévue à l’automne.

Une nouvelle étape dans la lutte contre le Covid-19. La Haute autorité de santé a donné son feu vert à trois vaccins anti-Covid, dont deux élaborés par Pfizer/BioNTech et le troisième par Moderna, adaptés à Omicron pour une nouvelle campagne de vaccination de rappel prévue à l’automne, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

«L’efficacité clinique attendue pour ces nouveaux vaccins bivalents est au moins équivalente voire supérieure à celle des vaccins originaux monovalents, sans que cette probable supériorité puisse être actuellement démontrée en vie réelle», a écrit la HAS.

«Quant à leur tolérance, qui a été étudiée, elle est identique à celle des vaccins monovalents. C’est pourquoi, dans la cadre de la dose additionnelle recommandée cet automne, la HAS recommande d'utiliser, de préférence, un vaccin à ARNm bivalent, quels que soient les vaccins utilisés précédemment», a ajouté l'autorité sanitaire.

Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de grimper, la HAS a rappelé «l’efficacité des vaccins monovalents contre les formes sévères de la maladie».

Une campagne «ciblée» à l'automne

Cette nouvelle campagne de vaccination de rappel sera préconisée aux «personnes âgées de plus de 60 ans et celles de moins de 60 ans à risque de développer une forme sévère de la maladie», à leur entourage et aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

La HAS a, par ailleurs, maintenu sa recommandation de coupler la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 à celle de vaccination contre la grippe.

«La HAS maintient sa recommandation de coupler la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 à celle de vaccination contre la grippe, et rappelle que l’injection concomitante des deux vaccins est possible, si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts», peut-on lire dans le communiqué.