Ces 5 aliments seraient néfastes pour vos yeux

L’alimentation joue un rôle dans le bon fonctionnement des yeux. Certains aliments sont bénéfiques, notamment ceux riches en oméga 3 et en vitamines, tandis que d’autres, au contraire, peuvent favoriser la dégradation de la vue. Voici 5 aliments qui seraient néfastes pour les yeux.

Le pain Blanc

Une étude menée par des chercheurs américains et publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que le pain blanc constitut un facteur de risque de développement d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) en raison de sa richesse en glucides raffinés.

Les pâtes

Comme le pain blanc, les pâtes blanches ne sont pas des alliés car elles présentent un taux élevé de glucides rafinnés. Optez plutôt pour des aliments contenant des pigments maculaires (lutéine, zéaxanthine), comme le jaune d’œuf et ou les choux (brocolis entre autres).

Le bacon

Pour préserver sa vision, il est d’autre part conseillé d’éviter le bacon, et plus généralement la charcuterie (jambon cru, saucisson...). Et pour cause, ces aliments sont très salés. Or l’excès de consommation de sel peut nuire à la vision en engendrant et aggravant la tension oculaire.

Les plats préparés

Les plats préparés nous font gagner du temps, mais perdre de la vision. Riches en graisses saturés, en sucre et en sel, ces préparations industrielles sont vivement déconseillées par les nutritionnistes, et ne veulent pas non plus le bien de vos yeux. Pour améliorer la vue, rien de tel que les oméga 3.

Le café

Attention à ne pas abuser du café. D’après des chercheurs de l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai Medical School (New York), les personnes buvant plus de trois tasses de café par jour ont plus de risque de développer un glaucome, maladie de l'œil due à des lésions du nerf optique.