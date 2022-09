Régime : pourquoi il faudrait manger le dessert avant le plat

Selon une étude britannique, manger le dessert avant le plat principal limiterait la prise de poids.

Traditionnellement lors d’un repas, on commence par une salade ou une soupe, puis on passe au plat principal avant de terminer par une touche sucrée. Mais suivre le classique entrée-plat-dessert ne serait pas idéal pour favoriser la perte de poids.

En effet, d’après les conclusions d’une étude menée par des chercheurs de l'lmperial College de Londres, les personnes soucieuses de garder la ligne auraient tout intérêt à commencer par la fin. Les scientifiques ont montré que cette routine alimentaire pourrait diminuer l’appétit.

Et cela grâce au glucose. Commencer par le dessert, source de sucre et de glucides, permettrait au cerveau de mieux évaluer la quantité de glucose nécessaire à l’organisme et donc d’éviter de manger en trop grande quantité.

Plusieurs sportifs, à l’image du footballeur polonais Robert Lewandowski, ont adopté ce régime alimentaire appelé «backward eating», ou «repas à reculons». Toutefois, cette pratique a du sens à condition de faire attention à ce que l’on met dans son assiette.

A noter également que cette inversion des plats peut perturber la régulation de la glycémie, et favoriser les envies de grignotage entre les repas, mettent en garde certains nutritionnistes.