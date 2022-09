Le nombre d’IVG stable en France, mais en baisse pour les femmes de moins de 30 ans

D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce mardi 27 septembre, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) est resté stable en 2021 par rapport à 2020. Cette tendance est néanmoins à la baisse sur la même période pour les femmes âgées de moins de 25 ans.

Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse a chuté avec la pandémie de Covid-19. En 2021, la Drees a recensé 223.300 IVG dans l’Hexagone, contre 222.000 en 2020 et 233.000 en 2019. D’après l’étude de la Direction des statistiques des ministères sociaux, le taux de recours à cette pratique a atteint l’an dernier 15,5 pour 1.000, contre 15,4 pour 1.000 en 2020, pour des femmes de 15 à 49 ans en âge de procréer.

En revanche, l’avortement est en décroissance chez les femmes âgées de moins de 30 ans, notamment chez celles de 18 et 19 ans, avec un taux de recours à l’IVG de 21,5 pour 1.000 en 2014, de 17,2 en 2019 et de 14,3 en 2021. Chez les adolescentes de 15 à 17 ans, le taux a baissé en une décennie, passant de 8,7 pour 1.000 en 2014, à 6 en 2019 et à 4,9 en 2021.

Autre donnée relevée par l’étude : les «ratios d’avortement» chez les femmes de moins de 30 ans, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de naissances et d’IVG, sont restés stables entre 2018 et 2020.

L’IVG est deux fois plus fréquent en Outre-mer

Dans les départements d’Outre-mer, l’avortement est deux fois plus fréquent qu’en métropole, avec un taux moyen de 29,6 pour 1.000 contre 14,9 en France métropolitaine. Le taux le plus élevé constaté l’an dernier était de 47,2 IVG pour 1.000 femmes de 15 à 49 ans en Guadeloupe.

Dans l’Hexagone, les disparités régionales ont également été marquées. En 2021, le taux de recours à l’IVG était de 22,1 pour 1.000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 11,5 pour 1.000 dans les Pays-de-la-Loire.