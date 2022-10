Octobre rose : des collections caritatives pour lutter contre le cancer du sein

Une femme sur huit risque d’être confrontée à un cancer du sein. Pour en parler et récolter des fonds dans la lutte contre cette maladie, le monde de la mode s’associe à la campagne Octobre rose qui, depuis plus de 25 ans, sensibilise les femmes au dépistage. Un acte simple qui peut sauver des vies.

Des pièces caritatives. Du 1er au 30 octobre, plusieurs enseignes de prêt-à-porter et d'accessoires mode signent des collections capsule ou se mobilisent en boutique à travers des événements originaux afin de récolter des fonds au profit d'associations qui luttent contre le cancer du sein. Des pièces à consommer sans modération pour apporter sa pierre à l'édifice.

Le foulard pastel

© Caroll

Caroll réitère son engagement dans la lutte contre le cancer du sein et la sensibilisation des femmes au dépistage précoce. Comme depuis plusieurs années, elle imagine un foulard reprenant l'emblématique rose de cette campagne annuelle et signe un nouveau modèle (25 €) au ton poudré. La totalité des ventes est reversée à l'association Ruban rose.

le sac aux couleurs de l'événement

© Nat&Nin

Nat&Nin signe de son côté un sac en édition limitée spécialement imaginé pour soutenir l'association RoseUp. Baptisé Selma, il affiche lui aussi un rose flashy aux couleurs d'Octobre rose. Commercialisé 175 euros, l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association.

Le bracelet clin d'oeil au célèbre ruban rose

© La môme bijou

La Môme Bijou en partenariat avec l'association Ruban Rose d'Estée Lauder, lance son bracelet We Are All Herose. Un modèle qui reprend le symbole de la lutte contre le cancer du sein : le fameux ruban rose. Vendu 40 euros, tous les fonds récoltés seront redistribués à l'association.

Le foulard «feel good»

© Naf Naf

Comme l'année dernière, Naf Naf poursuit elle aussi son engagement auprès de l'association Ruban rose et signe un foulard (26, 99 €) empreint d'optimisme et d'amour. Une pièce dont une partie des ventes sera reversée à l'association.

la collection capsule positive

© Kiabi

Engagée dans la lutte contre le cancer du sein depuis plus de cinq ans, Kiabi propose toute l'année une large collection de sous-vêtements post-opératoires à petit prix (16 €), qu'elle enrichit tous les ans d'une collection spéciale Octobre rose. Cette année ne déroge pas à la règle et s'accompagne, en prime, d'une collection capsule de t-shirts, sweats et accessoires aux messages positifs. Des pièces affichant des messages optimistes célébrant le courage des femmes : «Strong», «Pink PWR», «I Pink I can». Pour chaque produit acheté, un euro est reversé à la Ligue contre le cancer.

Une vente aux enchères de clichés iconiques

© Aubade

Aubade s'engage à nouveau au côté de l'association Ruban rose et crée spécialement cette année un événement unique. Pour la première fois, la griffe mettra en vente 100 de ses mythiques clichés noir et blanc signés par les célèbres photographes Hervé Lewis et Michel Perez à l'occasion d'enchères caritatives.

La vente de ces emblématiques photographies se tiendra en ligne le 20 Octobre, à 20 H, sur le site Interencheres.com. La totalité des profits sera reversée à Ruban Rose. En parallèle, tout au long du mois d'octobre, pour tout achat d'un modèle de la ligne Lovessence, la marque reversera 10% de son prix de vente au profit de la lutte contre le cancer du sein.

L'accessoire tendance

© La coque française

Les chaînes et cordons sont devenus l'accessoire incontournable pour porter son téléphone portable en bandoulière. Spécialiste en la matière, La coque française signe cette année, un modèle de chaîne, rose évidemment (44,90 €), imaginé pour sensibiliser les femmes et soutenir la lutte contre le cancer du sein. Tous les bénéfices seront reversés à Ruban rose.