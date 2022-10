Coronavirus : bientôt le retour du masque dans les transports et les endroits peuplés ?

Alors que la France se prépare à accueillir la 8e vague de Covid-19, la présidente du nouveau Conseil scientifique, Brigitte Autran, recommande le port du masque dans les transports en commun et les «endroits peuplés».

Les Français devront-ils à nouveau porter un masque ? C'est en tout cas la première recommandation de la présidente du nouveau Conseil scientifique renommé comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), l’immunologue Brigitte Autran, qui invite les Français à «recommencer à porter le masque dans les transports en commun et dans tous les endroits peuplés» afin que «cela devienne un geste civique», a-t-elle martelé ce vendredi 30 septembre sur France Info.

D’après la néo-présidente, cette 8e vague «ne nous inquiète pas» et ne permet pas d’entrevoir «le spectre d’un méchant variant qui vient à l’horizon». Néanmoins, Brigitte Autran recommande la prudence face à la recrudescence du virus, tout en excluant pour l'instant d'envisager une quelconque mesure contraignante.

42.000 cas par jour en moyenne

En effet, depuis trois semaines, la circulation du virus est à nouveau inquiétante avec 42.000 cas par jour en moyenne. Tous les indicateurs du Covid à l’hôpital sont en hausse, rapporte le point épidémiologique de Santé Publique France du 30 septembre. Les hospitalisations quotidiennes augmentent de 54 % et les admissions en soins critiques de 31 %.

Une nouvelle campagne de vaccination va commencer ce lundi 3 octobre. Il s’agit en réalité du prolongement de la campagne pour le deuxième rappel ouverte dès le mois de mars aux plus de 80 ans, et élargie en avril aux 60-80 ans. A une différence près, désormais, des vaccins dits «bivalents», adaptés au variant Omicron, sont disponibles en plus de ceux dont on disposait jusque-là.

Ces vaccins nouvelle génération seront donc destinés «aux personnes fragiles, les plus de 60 ans, les professionnels de santé et les personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles», précise Brigitte Autran qui assure que ces vaccins «vont permettre de mieux limiter l’infection et la transmission».