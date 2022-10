Café : déca, moulu...voici le meilleur type pour la santé de votre coeur

Pour beaucoup de Français, la journée commence par un café au moment du petit déjeuner. On lui confère beaucoup de vertus notamment antioxydantes. Mais entre l’instantané, le déca et le café moulu, quel est la meilleure boisson chaude pour garder un cœur en bonne santé ?

Les nutritionnistes le rappellent régulièrement : le café peut être bon pour la santé, à condition de ne pas en abuser. On dit qu’au-delà de trois tasses par jour, il est sans danger pour l’organisme. A l’inverse, il serait bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Afin de mesurer l’incidence de sa consommation sur les problèmes cardiovasculaires, un groupe de scientifiques britanniques a mené une enquête à partir de la base de données UK biobank.

Leurs conclusions ont été publiées à la fin du mois de septembre dans l'European Journal of Preventive Cardiology.

Il en ressort que l’incidence des problèmes cardiovasculaires (défaillances cardiaques, avc, etc.) est la plus faible chez les personnes qui consomment au maximum cinq cafés par jour.

Et c’est le café moulu qui semble avoir le plus d’effets sur l’organisme puisque ceux qui en consomment ont une incidence de maladie diminué de 20% contre 6% pour le déca et 9% pour l’instantané.

Une consommation raisonnable de café moulu est donc un atout pour la santé cardiaque d’après cette enquête.