Ferritine : Dans quels cas cette protéine peut-elle être dangereuse pour la santé ?

Fabriquée par le foie, la ferritine a une fonction essentielle : cette protéine assure le stockage du fer à l'intérieur de nos cellules. Mais il faut veiller à ce que sa concentration dans le sang ne soit ni trop basse, ni trop élevée.

La ferritine est une protéine chargée du stockage du fer dans l’organisme et dont la concentration se mesure via une prise de sang. A titre indicatif, chez l’homme adulte et la femme après ménopause, le taux est normalement compris entre 20 et 200 ug /L (microgramme par litre), et chez la femme adulte avant la ménopause, entre 10 à 120 ug/L.

Comme l’explique le médecin et nutritionniste Jean-Michel Cohen, une ferritine trop basse et trop élevée doit nous alerter. Lorsque le taux de ferritine est faible, «cela signifie que l’on a pas de réserve de fer». Dans ce cas, la priorité est de chercher la cause de cette carence.

En sachant que la chute de ferritine est souvent liée à une hémorragie ou à l’alimentation. «Une personne qui ne mange quasiment plus de chair animale peut avoir une carence si ce n’est pas compené par d’autres aliments», affirme-t-il, soulignant qu’une consommation excessive de thé peut également entraîner une chute de ferritine.

Et «la gravité est introduite quand cela entraîne une anémie (manque de globules rouges), qui va se traduire par une pâleur, une grosse fatigue, et des difficultés de concentration», poursuit le spécialiste, auteur du livre «La méthode Cohen» (éd. First).

Pour remonter son taux de ferritine, il conseille de consommer «de la viande rouge, des légumineuses (pois chiche et lentilles surtout), un peu d’oléagineux, ou encore du chocolat noir».

quid d'une ferritine trop élévée ?

Quand le taux de ferritine est trop élevé et dépasse 200 ug/L, cela «signale une maladie». Un tel résultat peut notamment révéler un problème au niveau du foie. «Quand le foie ne marche pas, les cellules de l’organe meurent et libèrent du fer dans le sang», explique Jean-Michel Cohen.

Un surcharge en fer peut aussi être causée par «une maladie génétique appelée hémochromatose, de grosses transfusions, mais aussi par des infections, des inflammations, ou encore l’alcoolisme». En cas de ferritine élevée, il faut donc traiter la pathologie qui est à l’origine de cette augmentation.