Maladie de Charcot : les émouvants témoignages de patients, au moment du diagnostic

Alors que la SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, tue quatre personnes chaque jour, plusieurs patients ont accepté de témoigner, dans une vidéo émouvante, sur le choc que représente le diagnostic.

Le courage de rompre le silence. Dans sa dernière vidéo, l’Association pour la Recherche contre la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA), l'autre nom de la maladie de Charcot, a rassemblé les témoignages de cinq patients diagnostiqués récemment.

Un combat inégal

A l'occasion d'une nouvelle campagne de sensibilisation du grand public, intitulée «Le diagnostic de la SLA, et après ?», ces femmes et ces hommes courageux ont accepté de livrer leur ressenti face à un combat inégal et des plus injustes. En effet, chaque jour, cette maladie cruelle, liée à une dégénérescence inexorable des neurones moteurs, tue quatre personnes, alors que cinq apprennent qu'elles en souffrent.

Du 11 au 21 oct, Katherine, Christophe, Maxime, Dominique et Michel, touchés par la #MaladiedeCharcot, racontent leur combat. «Le diagnostic de la SLA, et après ?» la campagne de l’#ARSLA pour ouvrir les yeux sur la SLA. #TogetherForALS #DiagSLAetApres https://t.co/e3KBjTWAc1 — ARSLA (@ARSLA75) October 11, 2022

Chacun a vécu le moment d'une manière différente. Parmi les cinq patients, Katherine se demande pourquoi elle a justement été frappée. «C’est un choc, c’est un tsunami dans la tête car c’est tellement injuste. Pourquoi ? pourquoi cela m’arrive à moi ?».

Maxime, père de deux très jeunes enfants, en a quant à lui été victime avant 35 ans, un cas rare, et extrêmement douloureux à vivre pour lui ou son épouse Stéphanie. Décidés à lutter, ils témoignent ensemble devant la caméra. «C’est une maladie qui touche des personnes de 50 ou 60 ans. Tu ne peux pas avoir ça…», s’est dit Stéphanie à l’annonce du terrible diagnostic.

Quant à Michel, il a eu une vie professionnelle bien remplie, avec de nombreux voyages. Pour rester en vie, il a dû subir une trachéotomie mais a toujours des projets, malgré l'avancée de la SLA. Très soutenu et bien entouré, il n'a pas l'intention de se laisser aller. «Il faut mettre du fun et de la couleur dans nos vies», explique-t-il.

Même si l'évolution peut fortement varier d'une personne à l'autre, la SLA est implacable, pour l'instant, car l'espérance de vie médiane au moment du diagnostic atteint seulement deux à trois ans.

Des actions tout au long de l'année

L'association pour la recherche sur la SLA ne limite pas ses actions à cette campagne. Elle multiplie, tout au long de l'année, les initiatives pour mettre en lumière cette maladie. Le point d'orgue : la journée mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique, le 21 juin, lors de laquelle elle organise une grande course solidaire.

Pour les patients et leurs proches, le seul espoir actuel réside dans les progrès à venir de la science. Pour soutenir les actions de l'ARSLA, un don est possible sur leur site officiel. Il permet de financer directement la recherche et le confort au quotidien des personnes souffrant de la maladie, qui ont besoin d'un appareillage coûteux et évolutif, à mesure que leur état physique se dégrade.