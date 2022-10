Don de plasma : une campagne dédiée lancée ce lundi

A partir de ce lundi 17 octobre, l’Établissement français du sang (EFS) lance sa première campagne au don de plasma, une partie de sang précieuse pour la préparation de certains biomédicaments.

Pour la bonne cause. A compter de ce lundi 17 octobre et jusqu'au 6 novembre prochain, l’Établissement français du sang (EFS) lance sa première campagne dédiée au don de plasma, une partie de notre sang précieuse pour la préparation de certains biomédicaments, et encore largement méconnue du grand public.

A titre informatif, le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes) sont en suspension dans les vaisseaux sanguins. Il contient de l’albumine, des facteurs de coagulation et des anticorps d’un intérêt thérapeutique majeur pour les patients.

*Test réalisé sur des donneurs ayant lu @sofoot pendant leur don. Découvrez tous les bienfaits du plasma https://t.co/r5DddnUE1V pic.twitter.com/jfZVxxvUMx — Établissement français du sang (@EFS_dondesang) October 17, 2022

«Le don de plasma est encore largement méconnu du grand public, comme de nos donneurs. Par exemple, selon l’Observatoire de l’expérience donneurs, mené en 2022, seuls 28 % des donneurs savent que le plasma est utilisé pour la fabrication de médicaments. Il y a donc là un véritable défi de communication et de pédagogie à relever» a souligné Cathy Bliem, Directrice Générale de la Chaîne Transfusionnelle, Thérapies et Développement à l’EFS dans un communiqué.

Une méthode différente

Lors d’un don de plasma, seul le plasma du sang du donneur est extrait. Les globules rouges lui sont restitués.

Cette méthode, dite «par aphérèse», permet de collecter deux à trois fois plus de plasma que lors d’un don de sang. Le prélèvement dure entre quarante-cinq minutes et une heure, temps auquel il faut ajouter vingt minutes de collation.

Pour donner son plasma, il faut être en bonne santé́, avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans et respecter deux semaines entre deux dons de plasma ou un don de plasma et tout autre don (sang total ou plaquettes).