Mélatonine : ces symptômes qui peuvent révéler une carence

Produite naturellement par le cerveau, la mélatonine est une hormone qui joue un rôle majeur dans la régulation de notre rythme veille-sommeil. C'est elle qui va favoriser l'endormissement.

Parfois, le corps ne sécrète pas assez de mélatonine. Cela peut se traduire par plusieurs symptômes qu'il faut savoir reconnaître.

Des Difficultés d’endormissement

Fabriquée par la glande pinéale, située au centre du cerveau, cette hormone indique à l'organisme qu’il fait nuit et qu’il est temps de dormir. Quand on éprouve des difficultés à s’endormir, cela peut être le signe d’un déficit.

Des réveils nocturnes

La mélatonine permet aussi de maintenir le sommeil durant toute la nuit. Les personnes qui ont un niveau de mélatonine bas souffrent ainsi fréquemment de réveils nocturnes.

Une grosse Fatigue

En cas de carence, le sommeil est donc fragmenté et peu réparateur. Résultat, on se sent épuisé dès le matin et le lever est difficile. A noter que la consommation de sucres lents le soir favorise la production de la sérotonine, indispensable à la sécrétion de la mélatonine.

Des Troubles de l’humeur

Une carence peut entraîner des troubles de l’humeur, et mener à une plus grande anxiété et irritabilité tout au long de la journée. Pour ne pas décaler, voire supprimer la sécrétion de mélatonine, veillez à éteindre les écrans au moins deux heures avant d'aller au lit.