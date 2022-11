Voici 3 bonnes raisons de boire une infusion cet hiver

Pour affronter l’hiver, rien de tel qu’une infusion. Voici 3 bonnes raisons de boire plus souvent cette boisson chaude aux plantes.

renforce l'immunité

Comme l’explique la nutrithérapeuthe Marion Baudier-Melon, ce breuvage réconfortant permet notamment de renforcer l’immunité. On peut par exemple miser sur une infusion à l’eucalyptus et à la menthe des champs. En sachant que ce mélange a un double avantage, puisqu’«on peut aussi l’inhaler pour faire profiter l’ensemble des voies respiratoires».

Ce breuvage est idéal «pour prévenir ou traiter un rhume». Autre plante à privilégier pour l’immunité : le thym citronné, «un antiseptique naturel, un antiinflammatoire, et un antioxydant», ainsi que le gingembre, qui va «décongestionner et nous débarrasser de l’excès de mucus».

La spécialiste souligne que l’idéal est de boire «une infusion rassemblant toutes ces plantes, car elles sont toujours plus fortes ensemble». Ainsi, vous pouvez par exemple choisir l’infusion «inspiration à l’eucalyptus», de la marque Pukka, conseille-t-elle.

un anti-stress naturel

Pour lutter contre le stress, on peut se tourner vers «les plantes dites adaptogènes». Ces dernières aident notre organisme «à être plus résistant au stress, et à moduler l’action des glandes surrénales, situées au-dessus des reins, et qui produisent l’hormone du stress, le cortisol».

Parmi les plantes adaptogènes les plus efficaces, on peut citer le tulsi, une plante de la famille du basilic, aussi appelée «basilic sacré». En plus d’être relaxante, «elle va enlever le brouillard cérébral et booster l’esprit». En sachant qu’il y a le tulsi vert, pourpre… Et que, là encore, les consommer en même temps, décuple les effets.

L’infusion «Ode à la joie» comporte par exemple un ensemble de plantes qui vont apaiser le système nerveux, comme la lavande, la mélisse, et de la verveine», note Marion Baudier-Melon, rappelant que l’on peut consommer des infusions à tout moment de la journée, et qu’il n’y a pas de règle.

bon pour sommeil

Enfin, les infusions favorisent l’endormissement et sont bénéfiques pour avoir un sommeil de qualité. La nutrithérapeuthe explique que les plantes citées plus haut, comme «le tulsi, la lavande, la mélisse, apaisent le système nerveux, et donc aident à trouver rapidement le sommeil».

Après le dîner, on peut aussi consommer une infusion de valériane, «qui a un effet sédatif, elle va mettre notre corps en situation de relaxation en apaisant notre système nerveux et cardiovasculaire». Marion Baudier-Melon recommande l'infusion «Nuit paisible».