Ces 14 vaccins que les pharmaciens peuvent désormais administrer

Depuis le lundi 7 novembre, en plus de ceux ciblant la grippe et le Covid-19, 14 autres vaccins viennent s’ajouter à la liste des vaccins réalisables en pharmacie.

Des cabinets de médecins désengorgés ? Depuis ce lundi 7 novembre, les pharmaciens sont autorisés à vacciner des patients contre 14 virus différents, en plus de la grippe et du Covid-19.

Selon le site de l’Ordre des pharmaciens, il s’agit des «vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et contre la rage.»

Une ordonnance du médecin nécessaire

Ainsi, grâce à la Nouvelle convention nationale pharmaceutique à l’initiative de ce projet, avec une ordonnance du médecin, une personne de plus de 16 ans pourra se voir administrer un de ces vaccins. Un honoraire spécial va par ailleurs être créer pour cela.

Si, pour le moment, les pharmaciens ne peuvent pas prescrire de vaccin eux-mêmes, à l’exception de celui contre la grippe, cela pourrait aussi toutefois changer dans les prochains mois.

Il faudra pour cela attendre l’aval du Parlement concernant une mesure proposée dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.