Usutu : qu'est-ce que ce virus transmis par le moustique dont un deuxième cas a été recensé en France ?

Le virus Usutu a été détecté en France pour la deuxième fois depuis son apparition en Europe en 2001. Il est transmis par le moustique.

Le 18 octobre dernier, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a déclaré qu’elle avait détecté un cas d’arbovirose qui se transmet par la piqûre d'un arthropode, comme un moustique. Après trois semaines de recherche, c’est un moustique «Culex» qui aurait transmis un virus appelé Usutu à une femme. L’Usutu est un «arbovirus» de la même famille que les virus Zika ou la fièvre du Nil occidental. Isolé pour la première fois en Afrique du Sud en 1959, il a été repéré en Europe à partir de 2001, chez des oiseaux.

Un premier cas détecté en 2016

Le tout premier cas en France du virus tropical Usutu, transmis par des moustiques, a été détecté en 2016. Hospitalisé à Montpellier pendant trois jours, le patient, un homme âgé de 39 ans à l'époque, a souffert d'une paralysie faciale durant quelques semaines, avant de se rétablir. La plupart du temps, les personnes étant touchées par ce virus rapportent qu’elles sont fatiguées, souffrent de maux de tête et d’éruption cutanée. Le virus ne serait pas dangereux pour l’être humain. «L'administration d'un traitement adapté permet une guérison rapide», a déclaré l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

Ce cas, répertorié à Montpellier et décrit dans la revue Emerging Infections Diseases, a d'ailleurs attendu un an et demi avant d'être correctement diagnostiqué, grâce à «la présence du virus dans le liquide céphalo-rachidien», a souligné l'Inserm. «Les symptômes cliniques de ce patient, incluant une paralysie faciale temporaire, n'avaient été reliés jusqu'alors à aucune maladie précise», avait ajouté l'institut de recherche à l’époque.