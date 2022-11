Covid-19 en Chine : le nombre de cas en forte augmentation

Malgré la multiplication des confinements, la Chine fait face à une nouvelle vague de Covid-19, avec une hausse conséquente du nombre de cas au quotidien.

La politique de «zéro Covid» présente ses limites en Chine. Depuis trois semaines, le nombre de cas augmente quotidiennement dans le pays, avec plus de 16.000 cas positifs recensés en 24 heures ce lundi.

La capitale Pékin a d'ailleurs enregistré un bilan record de 407 contaminations en 24 heures.

BREAKING: Beijing reports 407 new coronavirus cases, by far the biggest one-day increase pic.twitter.com/w7mFT8FH1Y

— BNO News (@BNOFeed) November 14, 2022