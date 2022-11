Céline Dion : qu'est-ce que le syndrome du globus dont souffrirait la chanteuse ?

Interrogé pour les besoins du livre «Céline Dion, la vraie histoire», qui paraît ce 17 novembre chez Robert Laffont, le Dr Jean Abitbol, présenté comme l’ORL de la chanteuse depuis 24 ans, a accepté d'en dire plus sur sa patiente, et plus précisément sur le syndrome du «globus hystericus», autrement appelé «sensation de boule dans la gorge», dont elle souffrirait.

A lui seul, il n'explique pas l'absence de la star, mais ne lui facilite pas la vie. Alors que la santé de Céline Dion suscite beaucoup d'inquiétude, son ORL depuis 24 ans a confié qu'elle souffrait notamment d'un «globus hystericus».

«Le globus est quelque chose d'extrêmement simple, explique le Dr Abitbol dans le livre «Céline Dion la vraie histoire», paru ce 17 novembre aux éditions Robert Laffont. On ressent un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes, qui se produisent en général quand on a vécu une période de stress relativement agressive. C'est valable pour Céline Dion comme pour n'importe quel autre individu !», a déclaré le médecin, selon les propos rapportés par Télé-Loisirs.

Pour le Dr Jean Abitol, son état de santé est en fait une «réaction psychosomatique» liée au stress et au deuil de son mari René Angelil en 2016, et de sa mère Thérèse en 2020 : «Le globus est un syndrome qui est un faux syndrome. C'est un peu une poubelle : on met tout dedans et cela se traduit par des spasmes».

S’il n’est pas alarmant en soi, le syndrome du globus peut être difficile à vivre au quotidien, laissant l’impression aux patients de corps étranger ou de masse dans la gorge. Il provoquerait chez Céline Dion «des difficultés à chanter et à parler» selon l'ORL.

«Cette sensation peut aussi être la conséquence d'un reflux gastro-œsophagien maladie, ou rapportée à des mouvements de déglutition fréquents et à une sécheresse de la gorge, associés à une anxiété ou un autre trouble émotionnel», peut-on lire sur le site du Manuel MSD. «Même si elle n'est pas rattachée à des facteurs de stress ou à un trouble psychiatrique spécifique, la sensation de boule peut être la traduction d'un trait d'humeur (p. ex., chagrin, fierté); certains patients peuvent avoir une prédisposition à cette réponse», est-il indiqué.

Un soutien psychologique préconisé

Le site met en garde, car le globus hystericus ne doit pas être confondu avec certaines pathologies «telles que les diaphragmes cricopharyngés (œsophagiens supérieurs), un syndrome des spasmes diffus de l'œsophage, un reflux gastro-œsophagien maladie, une myopathie (p. ex., myasthénie, myotonie dystrophique, myosite auto-immune), ou une tumeur du cou ou du médiastin entraînant une compression œsophagienne».

Le traitement du globus hystericus comprend essentiellement un soutien psychologique du malade. «Aucun médicament n'a prouvé son efficacité», est-il indiqué. «Une dépression sous-jacente, une anxiété ou tout autre trouble du comportement nécessitent des soins de soutien, avec l'intervention d'un psychiatre si nécessaire. Parfois, il peut être bénéfique d'informer le patient de la relation identifiée entre la survenue des troubles et les fluctuations de l'humeur».

La santé de la star internationale inquiète en tout cas ses fans depuis de longs mois, alors qu’elle s’est totalement retirée des projecteurs pour des raisons médicales floues. Ces dernières incluent par ailleurs des « spasmes musculaires sévères», le besoin impérieux de «se reposer», et «un traitement médical et un régime alimentaire draconien». Aux dernières nouvelles, Céline Dion a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux qu'elle serait à l'affiche de la comédie romantique intitulée «Love again», qui sortira au cinéma en 2023 et dans laquelle elle joue son propre rôle.

«On se voit au cinéma !», a écrit la Québecoise. En mars dernier, l'acteur d'«Outlander» Sam Heugan, à qui elle donne la réplique dans le film, avait évoqué le tournage, lequel avait eu lieu à Londres en 2019, soit avant que la diva ne soit contrainte de prendre du repos. «C'est ses débuts d'actrice, quelle icône», avait-il déclaré au micro de l'animateur Andy Cohen. «Elle est incroyable, et pas seulement dans le film, et elle est vraiment talentueuse et extrêmement drôle, mais elle fournit également la musique du film», avait révélé l’acteur. «Elle a écrit une chanson spécialement pour nous», avait-il ajouté.