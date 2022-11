Bronchiolite : voici les signes d'aggravation à repérer chez l'enfant

Avec la forte progression de la bronchiolite en France, le gouvernement a décidé de déclencher, le 9 novembre dernier, le «plan blanc». Si, dans la plupart des cas, cette maladie est «bénigne», quelques symptômes peuvent s’aggraver causant des complications aux enfants.

La vigilance est de mise. En pleine épidémie chez les nourrissons, la bronchiolite est considérée, dans la plupart des cas, comme «bénigne» et peut guérir spontanément en quelques jours. Mais parfois des symptômes liés à cette épidémie peuvent s’aggraver et, par conséquent, nécessiter un passage aux urgences.

Pour la Haute Autorité de Santé (HAS), «la phase aiguë de la bronchiolite dure en moyenne dix jours. Une toux légère isolée peut être observée jusqu’à quatre semaines». Toutefois, si l’enfant ressent de la fatigue et / ou est moins réactif ou, à l’inverse, très agité après le lavage de nez, il est conseillé de consulter de nouveau le médecin.

Aussi, il est recommandé de repasser chez le docteur si la respiration de l'enfant est plus rapide, s’il devient gêné pour respirer et creuse son thorax ou s’il boit moins bien sur plusieurs repas consécutifs.

Par ailleurs, la HAS estime qu’il est impératif de contacter le 15 ou le 112 lorsque l’enfant fait des pauses respiratoires ou des malaises ou lorsque sa respiration devient lente et ressent une gêne. Si l’enfant refuse de s’hydrater, devient bleu autour de la bouche ou se montre très fatigué et dort pratiquement tout le temps, il ne faut pas hésiter à appeler les secours.

Le site gouvernemental Service-public recommande de se rendre aux urgences pédiatriques si l’enfant présente ces symptômes précités et est âgé moins de six semaines, moins de trois mois, né prématurément ou souffre d’une cardiopathie, d’une maladie respiratoire ou d’un déficit immunitaire.

Les hôpitaux sur le qui-vive

Alors que la bronchiolite ne cesse de progresser depuis quelques semaines sur l’ensemble du territoire, le gouvernement a décidé de déclencher le plan blanc depuis le 9 novembre dernier. Ce dispositif vise à «renforcer la capacité des autorités sanitaires à garantir une réponse coordonnée sur chaque territoire», selon le ministère de la Santé et de la Prévention.

D’après les derniers chiffres publiés par Santé publique France pour la 45e semaine de 2022 (du 7 au 13 novembre), la bronchiolite touche désormais 17 régions françaises, soit 85 % de l’ensemble du territoire, et son niveau est «très élevé». Les hospitalisations représentent, pour la deuxième semaine consécutive, la moitié des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans.