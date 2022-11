Grippe saisonnière : l’épidémie s’apprête à frapper la France de manière très précoce

L’épidémie de grippe saisonnière se fait de plus en plus menaçante en France, dans un contexte sanitaire tendu où les hôpitaux sont déjà surchargés avec la flambée de bronchiolite et la 9e vague du Covid-19 qui se profile. Certaines régions sont d’ores-et-déjà en phase pré-épidémique.

La grippe frappe à la porte. Un mois avant le début de l’hiver, la France est déjà menacée par la grippe saisonnière, ont signalé ce mercredi 23 novembre les autorités sanitaires.

Alors que le contexte est déjà tendu en raison du manque de lits, de l’épidémie de bronchiolite et de la 9e vague du Covid-19 qui se profile, les hôpitaux se tiennent sur leurs gardes.

La semaine dernière a été marquée par une «augmentation de l’ensemble des indicateurs de la grippe», a résumé dans un bilan hebdomadaire l’agence Santé publique France. Cette tendance concerne toutes les classes d’âge, tout en étant plus marquée chez les moins de 15 ans.

cinq régions en alerte

En métropole, cinq régions sont désormais en phase pré-épidémique, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la Bretagne, tandis qu’en Outre-mer, l’épidémie est déjà déclarée en Martinique, Mayotte et à la Réunion. Si les virus grippaux circulent fréquemment en octobre-novembre à la Réunion, c’est «inhabituel à cette période aux Antilles et à Mayotte», relève Santé publique France.

En outre, si le nombre de cas est encore relativement faible en métropole, leur augmentation est tout de même forte. Les consultations pour syndrome grippal ont bondi de deux tiers par rapport à la semaine précédente, et le nombre de passages aux urgences pour grippe est de 39 %. C’est le signal du départ de l’épidémie.

Dans ce contexte, «il est vivement recommandé aux personnes à risque et aux professionnels de santé de se faire vacciner sans délai contre la grippe saisonnière», a rappelé Santé publique France. Mais la campagne de vaccination contre la grippe, déjà lancée depuis plus d’un mois, peine à décoller. Les principaux syndicats de pharmaciens ont d'ailleurs alerté cette semaine sur un retard élevé par rapport à l’an dernier.