Covid-19 : vers une 9e vague en France ?

Sommes-nous face à une 9e vague de Covid-19 ? Les chiffres de Santé publique France ne laissent pas de place au doute : les contaminations sont à nouveau en hausse en France. Plus de 49.000 nouveaux cas ont ainsi été détectés en une semaine. Pourtant, les professionnels de santé ne sont pas alarmistes.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En une semaine, le nombre de personnes positives au Covid-19 a augmenté de 41 % d’après Santé publique France pour atteindre les 49.000 nouveaux cas.

«On a plus de demandes de tests cette semaine comparé à la semaine dernière. On sent aussi frémir un peu plus de messages d’alerte et de dispensation d’autotests. Essentiellement pour des parents, avec des cas plus nombreux dans les écoles», explique à CNEWS Éric Myon, pharmacien.

Toutefois, ce dernier se veut rassurant. Cette forte augmentation des cas positifs est liée à l’hiver. Un avis partagé par Jean-Paul Stahl, infectiologue : «Depuis la fin de l’été, tout allait bien et les gens ont arrêté de se tester. Et puis maintenant, il y a les pathologies respiratoires hivernales qui arrivent et les occasions de tests sont plus fréquentes», confie cet infectiologue au CHU de Grenoble.

Un virus plus virulent l’hiver, puisque l’on passe plus de temps à l’intérieur. Il faut donc s’habituer à vivre avec le Covid-19 : «C’est une maladie qui s’installe dans le paysage des maladies infectieuses respiratoires, comme la grippe ou d’autres maladies respiratoires virales», ajoute l'infectiologue.

Une seule crainte persiste pour les épidémiologistes, les formes graves, qui peuvent apparaître avec l’arrivée des nouveaux variants.