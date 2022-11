Covid-19 : la pandémie a ravivé un autre virus qui menace des millions d'enfants, l'OMS donne l'alerte

Alors que le monde est loin d'en avoir terminé avec la pandémie de Covid-19, démarrée il y a maintenant trois ans, beaucoup d’experts, dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), préviennent d’un risque de retour imminent d'une autre maladie sur la planète cet hiver : la rougeole. Cela, avec 40 millions d'enfants en première ligne.

«La situation est grave», selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui, vendredi 25 novembre, a tiré la sonnette d'alarme.

Alors que la pandémie de Covid-19, qui sévit partout dans le monde depuis maintenant trois ans, est encore loin d’être terminée, cette dernière a ravivé une autre épidémie jusqu'ici maîtrisée, mais désormais prête à éclater partout dans le monde cet hiver : la rougeole (measles, en anglais).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef avaient déjà sonné l’alarme en avril dernier, prévenant d'un risque de «catastrophe absolue», si le retard pris dans la vaccination des enfants n’était pas rattrapé. En vain, selon les experts.

Dans ce contexte, l’OMS réitère ses alertes, dans une série de rapports publiés cette semaine. La couverture vaccinale contre la rougeole, explique l'Organisation, «n’a cessé de diminuer depuis le début de la pandémie de Covid-19».

Nearly million children missed a measles vaccine dose in 2021.





According to the latest data from WHO & @CDCgov, global progress toward #measles elimination is threatened by major setbacks that started in 2020 during the #COVID19 pandemic.



https://t.co/zw2Pv08c02 pic.twitter.com/ZSoulTYHuo — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 25, 2022

«En 2021, un nombre record d’enfants (près de 40 millions) avaient manqué une dose de vaccin antirougeoleux : 25 millions d’enfants ont manqué leur première dose et 14,7 millions d’enfants supplémentaires la deuxième», ajoute-t-elle, s'appuyant sur une publication issue de ses services en collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Or, pour assurer l’immunité collective, une couverture de 95 % au plus et de deux doses de vaccin est nécessaire. Il s’agit là du taux de couverture mondiale le plus bas depuis 2008, pour une première dose de vaccin contre la rougeole.

«C'est un recul important qui enraye les progrès accomplis pour éliminer durablement la rougeole dans le monde et laisse des millions d’enfants sensibles à l’infection», déplore ainsi l'OMS qui rappelle «qu'en 2021, il y avait eu, au niveau mondial, 9 millions de cas de rougeole et que 128.000 décès étaient imputables à la maladie».

Le directeur de l’OMS, Tedros Adharom Ghebreyesus, souligne par ailleurs un paradoxe : «Alors que les vaccins contre le Covid-19 ont été mis au point en un temps record avant d’être déployés dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire, les programmes de vaccination systématique ont été gravement perturbés et des millions d’enfants ont manqué des vaccinations».

La rougeole est concernée et est l’un des virus humains les plus contagieux, alors qu'il peut être quasiment entièrement évitable par la vaccination. Les dirigeants mondiaux se sont ainsi engagés, dans le cadre du Programme pour la vaccination à l'horizon 2030, à vacciner tous les enfants non protégés à cette échéance, notamment ceux qui l’ont manquée au cours de ces deux dernières années.