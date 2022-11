Sidaction : Les tubes des années 1980 revisités pour sensibiliser les quinquas

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu ce 1er décembre, une campagne de sensibilisation détourne des tubes pour inciter les quinquas à plus à se protéger.

Selon les données de Santé Publique France 2021, 23% des découvertes de séropositivité du VIH concernent les personnes de plus de 50 ans.



Afin de sensibiliser cette catégorie de la population à la question du VIH/sida, Sidaction lance une campagne autour des grandes chansons populaires françaises, à laquelle participent Lio, Dave, Partenaire Particulier, Jean-Pierre Mader et Emile & Images.

Les artistes et leurs paroliers ont accepté de réécrire et de réenregistrer leurs grands classiques en y intégrant un message de sensibilisation et de prévention.

«J’ai besoin de trouver un moyen de nous prémunir, je cherche l’écrin protecteur pour faire mon bonheur…», chante Emile & Images sur le titre «Protégé.e.s jusqu’au bout de la nuit».

«Ça me déplairait pas que tu m’embrasses, nanana, et puis quand on aura brisé la glace nanana, mais faut mett’ la capote avant qu’on l’fasse banana banana banana…», prévient Lio dans «Banana Safe».

Une campagne nécessaire

La sexualité des seniors est encore active, pourtant nombreux sont ceux qui ne se sentent pas concernés par le risque VIH/sida, et ne recourent ni au préservatif ni au dépistage, pointe du doigt un sondage IFOP publié par Sidaction.

72% des personnes âgées de 50 à 79 ans se déclarent sexuellement actives. Parmi elles, 66% affirment être en couple et 14% se définissent comme célibataires sexuellement actifs. «Cette photographie souligne que, malgré les idées reçues, les + de 50 ans continuent d’avoir une vie sexuelle bien remplie. Il est essentiel de continuer à les sensibiliser à la question de la santé sexuelle et du VIH.sida» explique Sandrine Fournier, directrice du Pôle Financements Recherche et Associations de Sidaction.

Malgré cela, «le dépistage est visiblement le parent pauvre de la santé des + de 50 ans» ajoute Sandrine Fournier, en effet parmi les célibataires sexuellement actifs, seule une personne sur deux a utilisé un préservatif et seuls 13% ont réalisé un test de dépistage au cours des douze derniers mois.





Aussi, 6% des 50-79 ans, déclare avoir eu plusieurs partenaires au cours de l’année écoulée, avec une moyenne de 6,6 partenaires. Parmi elles, 1/4 affirme ne jamais avoir eu recours au préservatif et 2/3 tiers n’ont pas réalisé de test de dépistage. «Ces chiffres sont particulièrement inquiétants car on sait que le VIH est transmis majoritairement par des personnes ignorant être infectées. Or les personnes les plus exposées ne semblent pas concernées. La santé sexuelle de cette partie de la population doit aussi constituer un enjeu de la lutte contre le sida», conclut Sandrine Fournier.

Sidaction a fait le choix de s’appuyer sur l’émotion générée par les grands standards du patrimoine musical pour rappeler aux personnes de plus de 50 ans que «le meilleur tube pour s’aimer est celui qui [les] protège».

Donc Jean-Pierre Mader chante désormais «Macumba elle prévoit» : «Elle a tout dans l’tiroir pour son marin largué qu’elle équipera ce soir…».

«Tu souris à l’aventure au tournant de ta vie mais ce s’rait fou de risquer de payer au prix fort la part cachée du danger dans les élans du corps…», alerte de son côté Dave dans «Protégés du côté de chez Swan».

«Toi qui sembles à la recherche de plaisirs illimités, rappelle-toi que l’aventure est à mener dans la sécurité…», chante maintenant Partenaire Particulier dans «Partenaire bien protégé.e».