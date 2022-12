Moules en silicone : des substances nocives peuvent se retrouver dans les aliments, alerte l’UFC Que choisir

Dans une enquête publiée ce jeudi 1er décembre, l'UFC-Que Choisir s'inquiète de la composition des moules en silicone, dont la nocivité contamine les aliments.

Largement utilisés pour la préparation de gâteaux en tout genre, les moules en silicone pourraient ne pas être les alliés du pâtissier. D'après une étude de l'UFC-Que Choisir, la majeure partie d'entre eux contiennent des substances nocives qui contaminent les aliments. L'association exige une règlementation au niveau européen et des contrôles renforcés.

Sachant que ces ustensiles sont utilisés dans des conditions qui augmentent les risques de contamination, à très hautes températures et en présence de matières grasses, l'UFC Que-Choisir s'est procuré 29 moules en silicone de différentes marques et les a soumis à trois cuissons successives au four.

Les résultats de ce test ont montré que 23 moules sur 29 émettent des substances dangereuses qui migrent vers les aliments au cours de la cuisson. Dans certains cas, les niveaux relevés excèdent la limite maximale prévue par la réglementation française.

Alors que les émissions sont censées réduire au fur et à mesure des cuissons, le phénomène inverse a été observé dans certains cas. L'UFC-Que Choisir pointe notamment celui d'un moule Tupperware qui a diffusé 15 fois plus de substances à la troisième cuisson qu'à la première.

Plus inquiétant encore : il est parfois question de substances susceptibles de provoquer des cancers, des mutations génétiques ou des dommages pour les fonctions reproductrices. C'est le cas pour des ustensiles trouvés en ligne sur Aliexpress, mais aussi pour ceux de la marque Lily Cook.

L'UFC-Que choisir a notamment détecté de l'octamethylcyclotetrasiloxane dans des moules de la marque Carrefour Home et dans d'autres, achetés sur Aliexpress. Cette substance est considérée comme «extrêmement préoccupante au niveau européen», précise l'association de consommateurs.

Un cadre légal à revoir

Certains moules en silicone de l'échantillon se distinguent aussi de manière positive : des modèles vendus par Tefal ou Ikea se montrent «inerte vis-à-vis des aliments». Mais ils sont loin de représenter la majorité et, pour cela, l'UFC-Que Choisir blâme «l'ancienneté et les lacunes du cadre légal».

«La réglementation française a plus de 30 ans» et se contente «de définir un niveau maximal d’émissions toutes substances confondues, alors qu’il faudrait définir des niveaux bien plus bas pour chacune des substances les plus dangereuses identifiées», déplore l'association.

Sans compter qu'aucune réglementation harmonisée n'existe au niveau européen. Aussi, en raison du principe de libre circulation des marchandises, des produits fabriqués dans des Etats membres de l'UE présentant des réglementations encore plus laxistes peuvent être commercialisés en France.

Dans un premier temps, l'UFC-Que Choisir a saisi la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), afin qu'elle renforce les contrôles sur cette catégorie de produits.

Mais, à terme, l'association veut surtout qu'un cadre réglementaire strict soit défini au niveau européen concernant le matériel de cuisine en silicone. Elle demande aux autorités européennes de faire en sorte que les substances dont la nocivité est «démontrée ou suspectée» soient bannies de leur composition.