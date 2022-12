L’UE interdit des sirops contre la toux jugés dangereux

Des sirops contre la toux contenant de la pholcodine jugés dangereux vont être interdits dans l’Union européenne. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu’ils pouvaient provoquer une réaction allergique très dangereuse en cas d’anesthésie générale.

En pleine période d’épidémies de rhume et bronchiolite, l’Union européenne tire la sonnette d’alarme concernant les sirops contre la toux contenant de la pholcodine. Utilisés pour traiter des symptômes de toux sèche chez l’enfant et l’adulte, ces sirops peuvent être mortels.

En cas d’anesthésie générale, la pholcodine peut générer une réaction allergique très sévère, et ce même si le sirop a été ingéré longtemps avant l’anesthésie.

«L’usage de la pholcodine dans les 12 mois précédents peut provoquer, au moment de l’anesthésie générale, une réaction anaphylactique, une réaction allergique soudaine, sévère et pouvant provoquer la mort» a expliqué l’EMA dans un communiqué.

L’EMA a précisé que ces sirops seraient donc interdits au sein de l’Union européenne. Ils étaient utilisés depuis les années 1950 et encore commercialisés en France, mais aussi en Belgique, Croatie, Irlande, Lituanie, Luxembourg et en Slovénie. Ils étaient vendus sous les marques Dimetane, Biocalyptol et Broncalene.

En France, les autorités avaient annoncé le retrait du marché de ces sirops dès le mois de septembre dernier.