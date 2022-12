«Contact tracing» du Covid-19 : 600 millions d'euros pour une «efficacité incertaine», selon la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié ce mardi un document mettant en lumière le coût et «l’inefficacité» du traçage des cas contacts, ou «contact tracing», mis en place par le gouvernement et l’Assurance maladie depuis 2020 pour endiguer le Covid-19.

Un outil dispendieux qui a perdu de l’efficacité avec le temps. Ce mardi, la Cour des comptes a publié un document sulfureux mettant en avant le coût et «l’inefficacité progressive» du contact tracing mis en place par le gouvernement et l’Assurance maladie depuis 2020 pour endiguer le Covid-19.

Politique d'identification des personnes cas contact à risque #COVID19 : une forte implication de l'Assurance maladie, une efficacité incertaine https://t.co/t1J2GjK9m5@Sante_Gouv @Assur_Maladie — Cour des comptes (@Courdescomptes) December 6, 2022

D’après le rapport, le traçage des cas contacts liés à la pandémie de coronavirus en France a couté plus de 600 millions d’euros en deux ans. Cet audit flash a mis en lumière les 32 millions de personnes testées positives au Covid-19 et les 22,7 millions de cas contacts relevés en deux ans via le contact tracing. Ce dispositif avait été privilégié par l’État dès le début de la pandémie pour «tester, tracer et isoler».

Au-delà du coût, la Cour des comptes a pointé du doigt «l’inefficacité incertaine» du dispositif en raison des «rares éléments d'analyse disponibles pour faire apparaître un respect partiel des consignes de prévention». De plus, les effets sur les contaminations et les hospitalisations «ne peuvent être quantifiés en l'absence d'évaluation scientifique». Enfin, le contact tracing a eu une portée amoindrie puisque la plupart des patients infectés n'ont «déclaré aucune personne contact».

Des milliers d’enquêteurs recrutés

Pour parvenir à joindre par téléphone, par mail ou par SMS les personnes contaminées et les inviter à informer leurs proches des cas contacts, l’Assurance maladie a dû recruter massivement. En effet, «des milliers» d’enquêteurs ont été embauchés avant de s’en séparer progressivement avec le recul de l’épidémie. En 2021, la Cour des Comptes a totalisé 6.500 contrats à temps plein pour cette mission, contre 350 en septembre dernier.

Un travail massif qui a largement contribué à creuser le budget de la Sécurité sociale, avec une dépense totale supérieure à 600 millions d’euros selon la juridiction financière. Avec la loi du 30 juillet 2022, ce dispositif a pour vocation à prendre fin le 31 janvier prochain puisqu’il mettra «fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée au Covid-19».

En conclusion, la Cour des comptes a recommandé qu’un dispositif de crise calqué sur ce modèle puisse «être activé et désactivé dans des délais rapides en cas de nouvelle épidémie de grande ampleur».