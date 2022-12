Ces 5 astuces pour ne pas grossir pendant les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d'année riment avec cadeaux mais aussi avec plaisir et gourmandise. Entre les repas du Réveillon, de Noël et du Jour de l'An, de petits kilos peuvent également se glisser sous le sapin.

Pour garder sa silhouette, voici cinq astuces qui permettent de ne pas grossir pendant les fêtes.

prendre une collation avant le repas

Evitez de commencer un repas de fêtes le ventre vide. En effet, vous serez tenté de manger davantage ou encore, de vous resservir. A la place, optez pour un petit encas en amont. Cela vous permettra d'avoir l'estomac un peu rempli. Un yaourt, une poignée de fruits secs ou encore un fruit frais, à manger deux heures avant les festivités, conviennent parfaitement.

bien s'hydrater

Il est important de le faire tout au long de l'année. Mais, pendant la période des fêtes, boire 1,5 litre d'eau par jour vous aidera à éliminer le surplus de foie gras ou de chocolat.

manger lentement

Cela va permettre à votre cerveau de comprendre que votre estomac n'a plus faim. En général, il met vingt minutes en moyenne. De plus, la digestion sera plus facile.

privilegier les alcools les moins caloriques

Un verre de cidre, de vin ou de champagne comptent entre 50 et 100 calories. Les alcools les plus forts, comme le gin ou le whisky, montent jusqu'à 200 calories par verre. Alors, si vous souhaitez faire attention, vous savez quels apéritifs privilégier.

pratiquer une activite sportive

Le meilleur moyen de ne pas grossir reste le sport. Profitez de ce temps de repos des fêtes pour pratiquer une petite activité sportive afin d'éliminer les excès. Si vous n'êtes pas fan de séances de sport intense, une marche quotidienne peut suffire. En effet, elle vous fera brûler 240 calories.