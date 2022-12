Covid-19 : Elisabeth Borne appelle les Français à se faire vacciner avant les fêtes de fin d’année

Alors que la France fait face à une 9e vague de Covid-19, la Première ministre, Élisabeth Borne a appelé les Français qui seront en présence de personnes vulnérables pendant les fêtes de fin d'année à se faire vacciner, tout en rappelant que la campagne de rappel est ouverte à tous.

Une campagne vaccinale à la peine. Ce mercredi 7 décembre, Elisabeth Borne a appelé les Français à être «responsables» alors qu’une 9e vague de Covid-19 se profile en France. La Première ministre a également rappelé l’importance de se vacciner pour protéger les plus personnes les plus vulnérables, alors que la campagne de rappel peine à décoller.

«Si vous allez chez votre pharmacien et que vous dites : ‘je vais voir ma grand-mère pendant les vacances’, vous avez accès gratuitement au vaccin. Il faut que chacun y aille, il faut être attentif pour les personnes fragiles en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille pendant les fêtes», a expliqué la Première ministre sur RTL.

Une campagne vaccinale somnolente

Et pour cause, alors que la campagne de vaccination est ouverte depuis le 3 octobre, elle ne décolle pas, contrairement aux chiffres concernant les cas recensés, ainsi que les hospitalisations, qui repartent quant à eux fortement à la hausse. Si certains hôpitaux sont d’ores et déjà en situation de tension, Elisabeth Borne a rappelé qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, tous les Français sans exception sont éligibles au rappel du vaccin.

#Covid19 et le port du masque : "Il faut compter sur la responsabilité de chacun, pas obligé de faire des interdictions systématiques", @Elisabeth_Borne dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/VlPXonbpGd — RTL France (@RTLFrance) December 7, 2022

Pour l’heure, seulement 20 % des personnes de plus de 80 ans ont reçu une dose de rappel depuis le 3 octobre. Des chiffres très faibles qui font craindre le pire pour cette période de Noël. Elisabeth Borne, comme le ministre de la Santé, François Braun, a également incité les Français à porter le masque dans les espaces clos.

«Je pense que chacun peut l’entendre, beaucoup de Français sont en train de se projeter sur les vacances. C’est important de se protéger, de se faire vacciner», a détaillé la Première ministre.

«Aujourd’hui nous ne sommes pas au niveau de la vaccination, je le redis à chacun, pour bien se protéger, pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos, et il faut se faire vacciner», a-t-elle conclu.