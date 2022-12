Covid-19 : des associations de malades veulent le retour du masque obligatoire dans les lieux clos

A l’approche des fêtes, douze associations de malades ont demandé au gouvernement, dans une tribune publiée ce jeudi 8 décembre, de rétablir immédiatement le port du masque obligatoire dans les lieux clos.

Rebelote. Alors que les contaminations au Covid-19 s'accélèrent en France, douze associations ont demandé, ce jeudi 8 décembre, au gouvernement de rétablir le port du masque obligatoire dans les lieux de grande fréquentation, dans une tribune publiée dans le journal Le Parisien / Aujourd’hui en France.

Les associations ont demandé à l’exécutif d’«arrêter les incitations et d’imposer immédiatement le masque» dans les lieux clos, notamment les magasins et les transports car, selon elles, les recommandations ne suffisent plus.

«Le masque, c’est parfois pénible à porter et certes ça fait de la buée sur les lunettes. Mais aujourd’hui, cet outil dont l’utilité est démontrée, doit contribuer à faire baisser la pression sur les établissements de santé et les professionnels qui y exercent», ont écrit les associations.

«Il doit aussi contribuer à la protection solidaire des plus vulnérables, en leur permettant d’échapper aux risques de contracter le virus, et parfois d’en mourir», ont-elles ajouté.

«Des conditions d'aération insuffisantes»

Pour appuyer leurs propos, les douze associations indiquent «que le port du masque reste minoritaire, dans les transports, dans les pharmacies d’officine, ou encore dans les magasins bondés en décembre, dans des conditions d’aération en général insuffisantes».

Pour l’heure, le gouvernement refuse d’imposer le port du masque aux usagers des moyens de transports parisiens et ne se contente que de le «recommander».

Dimanche, la présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran avait expliqué que «le retour du masque obligatoire est une décision politique et ce n’est pas à nous de le décider».

«Mais il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante», avait-elle poursuivi.