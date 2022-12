Covid-19 : François Braun exclut «à ce stade» un retour du masque obligatoire mais appelle à la vigilance

Alors que la France fait face à une triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite, François Braun a indiqué, dans un entretien au Journal du dimanche, que le retour du masque obligatoire n’était pour le moment pas d’actualité. Le gouvernement reste toutefois vigilant quant à l’évolution de la situation.

Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé qu’un retour du masque obligatoire était exclu «à ce stade», malgré la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Il a néanmoins rappelé que même en l’absence d’état d’urgence sanitaire, la Première ministre, Élisabeth Borne, pouvait prendre un décret pour l’imposer en fonction de l'évolution de la situation.

«Il y a deux critères qui pourraient me pousser à recommander le port obligatoire du masque. D’abord l’évolution de la situation de la triple épidémie que nous connaissons, ensuite cela dépend de l’évolution de la vaccination, qui est notre arme majeure pour éviter les complications et les hospitalisations», s’est expliqué le ministre de la Santé.

En effet, malgré son lancement le 3 octobre dernier, la campagne de vaccination n’atteint toujours pas le niveau espéré par le gouvernement, même si François Braun se félicite de voir «une augmentation du nombre d’injections depuis dix jours». Par ailleurs, si la progression du Covid-19 «décélère» ces derniers jours, de même que celle de la bronchiolite, la grippe quant à elle «progresse fort».

Les maires peuvent imposer le masque localement

À cet égard, le ministre de la Santé a tenu à rappeler que, dans tous les cas, même en l’absence d’état d’urgence sanitaire, la Première ministre Élisabeth Borne «peut prendre un décret pour imposer le masque obligatoire dans les transports, au titre de ses pouvoirs de police», avant de préciser qu’au niveau local «les maires peuvent aussi l’imposer dans certaines circonstances».

À l’approche des fêtes de fin d’année, «la triple épidémie est un sujet de vigilance notamment car il va y avoir beaucoup de monde dans les transports en commun et dans les commerces, et de nombreux rassemblements familiaux et amicaux», a-t-il complété.

Selon les dernières données de Santé publique France, le taux d’incidence du Covid-19 est toujours à un niveau élevé autour de 600 cas pour 100.000 personnes. Dans ces conditions, François Braun se veut prudent et rappelle «l’importance du respect des gestes barrière», à savoir le port du masque, le lavage des mains, l’aération des pièces, et enfin les autotests et la vaccination.