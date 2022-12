Ozempic : cet antidiabétique détourné sur TikTok pour perdre du poids n'est pas sans risque

Sur TikTok, l'Ozempic, un médicament destiné aux diabétiques de type deux, est détourné par certains utilisateurs pour perdre du poids. Les professionnels de santé alertent.

Une tendance dangereuse. Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, de nombreux utilisateurs ont commencé à détourner l'Ozempic, un médicament destiné aux diabétiques.

La raison ? Son effet coupe-faim. «Je me suis pesée ce matin. J'ai perdu deux kilos en quatre jours. Ça me fait perdre mon appétit», a déclaré une internaute québécoise à nos confères d'Europe 1.

Diabetics say they are having a hard time getting #ozempic because people are using it for a @tiktok_us challenge to lose weight. @News12CT @HartfordHealthC pic.twitter.com/qlZJ9i7C4S

— Mark Sudol (@news12ctsudol) December 16, 2022