Santé : dans quels cas consulter un phlébologue ?

Un phlébologue est un spécialiste des pathologies liées à des problèmes veineux. Voici dans quels cas on peut être amené à consulter ce médecin.

Varices

On peut notamment faire appel à un phlébologue quand on souffre de varices, autrement dit, lorsqu’il y a une dilatation anormale d'une veine et qu’elle forme un relief apparent sous la peau.

Phlébite

Ce spécialiste du système veineux traite également les cas de phlébite. Ce trouble cardiovasculaire est provoqué par la formation d'un caillot de sang au niveau d’une veine.

Œdèmes

Vous pouvez également être amené à prendre rendez-vous avec un phlébologue pour cause d’œdèmes. Il s’agit d’un gonflement des tissus au niveau des chevilles, des pieds ou des jambes dû à une quantité anormale de liquide.

Jambes lourdes

Autre raison : la sensation de jambes lourdes. Quand le retour veineux fonctionne mal, le sang stagne dans les jambes. Ce phénomène entraîne alors une sensation de lourdeur au niveau des membres inférieurs.