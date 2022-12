Éric Revue sur l’épidémie de grippe en France : «on devrait porter le masque de manière culturelle dans les transports en commun»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi, le chef des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, Eric Revue, a affirmé que «le port du masque devrait être adopté de manière culturelle dans les transports en commun», alors qu'une violente épidémie de grippe touche aujourd'hui les Français.

Ce geste devrait devenir un réflexe pour le spécialiste. En cette période de regain épidémique de grippe, de bronchiolite et de Covid-19, Eric Revue, le chef des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, a affirmé que «le port du masque devrait être adopté de manière culturelle dans les transports en commun».

Pour appuyer sa théorie, le spécialiste a pris l’exemple des politiques sanitaires asiatiques en la matière. «Je pense sincèrement que quand on compare la situation en France à celle d’autres pays, notamment en Asie où le port du masque est quasiment obligatoire dans les transports en commun, on peut supposer que ça limite l’épidémie», a expliqué ce dernier sur CNEWS.

Un outil essentiel pour se protéger de la grippe

Considéré comme un outil essentiel pour éviter la propagation des virus, le masque devrait être institutionalisé dans les lieux à forte affluence selon lui. «Je pense que le port du masque aide à éviter cette transmission et on devrait l’avoir presque de manière culturelle quand on va dans les transports en commun, surtout en ce moment, pour éviter les contaminations», a assuré Eric Revue.

Le praticien a également souligné l’importance d’une bonne hygiène corporelle pour se prémunir des infections virales. «Je vous rappelle qu’il y a la transmission manuelle également qui existe donc il faut bien se laver les mains en même temps. Je pense que les mesures barrières sont les meilleurs moyens de prévention de prévention de ces transmissions et donc le masque en fait partie», a conclu le chef des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris.